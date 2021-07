Edificio de Miami se iluminará mientras haya desaparecidos de derrumbe

Un edificio de 60 pisos situado en el centro de Miami se iluminará todas las noches para mostrar banderas de varios países y las palabras "One World, One Prayer" (un mundo, una oración) hasta que se encuentre a todos los desaparecidos en el derrumbe del edificio Champlain Towers South Condo.



Según dijo al diario Miami Herald el productor musical Emilio Estefan, que compuso y produjo el año pasado la canción "One World, One Prayer", en homenaje a la desaparecida leyenda del reggae Bob Marley (1945-1981), es una manera de transmitir a las familias de las víctimas y desaparecidos que el mundo está con ellos.



Durante las horas sin luz solar la parte superior del Paramount Miami Worldcenter se iluminará dos minutos cada hora, con un mural electrónico con las banderas de 132 países.



Las palabras "One World, One Prayer" se desplazarán a través de una gigantesca pantalla iluminada por 14.300 dispositivos a lo largo del edificio de 700 pies (más de 213 metros).



"Este edificio está proyectando un mensaje al mundo, y la fuerza de ese mensaje está dirigida a las almas de las víctimas y a sus familiares, para que sepan que estamos orando por ellas", expresó Estefan al Nuevo Herald.

There are no words to express how we feel at this moment.



Our love is immense for our city and for all the families and individuals affected by this terrible tragedy.



Our prayers are with all of the families, our city and first responders! 🙏💔🖤 pic.twitter.com/BF9oaSlI3s — Emilio Estefan (@EmilioEstefanJr) June 25, 2021



El productor afirmó que cuando escribió el tema, interpretado por The Whailers, el grupo de Marley, y otros aryistas y ganadlr de un Grammy, lo hizo pensando en "cuando no estemos aquí".



La esposa de Emilio Estefan, la cantante Glori Estefan, publicó un video en Instagram en el que dijo que su corazón está con todos en Miami y "muy especialmente con los familiares de las personas que pudieron haber estado en el edificio".

"Podría ser a cualquiera de nosotros a quien le pasara esto. Quiero que se unan a mí en oración y buenos pensamientos para todas las familias que esperan noticias", afirmó.

Por ahora se han recuperado 18 cuerpos de víctimas del derrumbe ocurrido el 24 de junio pasado de madrugada y hay más de 145 desaparecidos bajo los escombros, que son buscados y día y noche por los equipos de rescate.



Por causas aún no determinadas 55 de los 136 apartamentos de Champlain Towers se vinieron abajo y quedaron convertidos en una gran montaña de escombros.



El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y su esposa, Jill Biden, tiene previsto visitar este jueves el lugar y reunirse con los rescatistas y los sobrevivientes y familiares de víctimas y desaparecidos, entre los cuales hay personas de varios países como Argentina, Cuba, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela e Israel.