Trump vs Biden: el presidente comparte en Twitter video falso del demócrata

"La pelea" por las próximas elecciones en Estados Unidos continúa y ahora ha sido Donald Trump quien quiso "evidenciar" a su oponente Joe Biden compartiendo un video falso en Twitter.

El presidente de EU retuiteó hoy un video falso que hacía creer que el candidato demócrata reproducía en su celular un rap en el que se insultaba a la policía.

"¿Qué diablos es esto?", escribió Trump, junto a un video de la cuenta de parodia "The United Spot" en el que se ve a Biden en el escenario haciendo sonar en su teléfono la canción "Que se joda la policía" del grupo de rap NWA.

What is this all about? https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

Twitter había agregado la mención "medios manipulados" en este video.

➡️ Polémicas por migrantes y pandemia golpean a Biden y Trump

En la versión original, Biden en realidad reproducía la canción "Despacito" después de ser presentado en el escenario por el cantante de ese éxito, el puertorriqueño Luis Fonsi.

Trump, que hace campaña insistiendo en la necesidad de "ley y orden", acusa a su oponente demócrata de no apoyar a la policía.

"Si gana Biden, ganan los saqueadores, anarquistas y quemadores de banderas", repite desde los estrados de campaña.

El mandatario republicano, que busca la reelección el 3 de noviembre, ha retuiteado en varias ocasiones mensajes con imágenes falsas en su cuenta en Twitter, que tiene más de 86 millones de suscriptores.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer