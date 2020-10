Dan cadena perpetua a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM

Escucha el podcast ⬇️





Keith Raniere, el fundador de la secta sexual Nxvim, la cual se camufló como un grupo de autoayuda, fue condenado este martes a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos, entre ellos de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

La sentencia del juez Nicholas Garaufis, del distrito este de Nueva York, supone a efectos prácticos una condena de cadena perpetua para el canadiense, al que este martes una quincena de víctimas describieron en el tribunal como un "depredador sexual", un "racista" un "mentiroso" y un "sádico".

El caso ha acaparado la atención de los medios por la implicación de varias destacadas personalidades como la actriz de Smallville, Allison Mack; la intérprete de Battlestar Galactica, Nicole Clyne, o la heredera del imperio licorero Seagram's, Clare Bronfman, lo que llevó a que las salas dispuestas este martes para los periodistas y el público en el tribunal de Brooklyn estuvieran atestadas de gente.

Durante la vista, que se extendió cerca de seis horas, destacó el testimonio de una joven identificada como Camila, ahora de 30 años, quien dijo en el tribunal que Raniere comenzó a abusar de ella cuando tenía sólo 15 años.

La víctima recordó la fecha exacta en la que comenzaron los abusos, el 18 de septiembre de 2005, fecha que Raniere, entonces de 46 años, insistía que quedara marcada como su aniversario.

"Él quería que yo creyera que mi único valor venía de cómo me hacía sentir", dijo Camila, que fue la primera en testificar este martes, según el New York Times.

"Me ha llevado mucho tiempo procesar el trauma que causó", agregó la joven, que mantuvo una relación sexual con Raniere durante 12 años y quien dijo la aisló de su familia y sus amigos.

Por su parte, el condenado volvió a decir que no se arrepiente de nada. "Es cierto que no me arrepiento de los crímenes que creo que, de hecho, no he cometido. Pero sí me arrepiento profundamente de todo este dolor", afirmó ante la corte.

El líder de 60 años fue arrestado en 2018, en una Villa ubicada en un balneario de Puerto Vallarta y fue extraditado y entregado a la justicia de Estados Unidos, en donde se asumió como inocente de los delitos que se le imputaban

En el juicio, historias impactantes surgieron a la luz. La secta se creó en Albany, Nueva York, y consistía en cursos de autoayuda que atrajo a personalidades del espectáculo. A la par se formó un grupo selecto nombrado DOS, en donde las mujeres eran sometidas por Rainere y convertidas en esclavas sexuales.

La existencia del grupo secreto fue descubierta gracias a la investigación del The New York Times y reveló que las mujeres debían estar disponibles para el hoy sentenciado de día y de noche. Si ésta intentaba negarse eran castigadas con insultos en público o amenazadas con ser enjauladas.

Existían algunos requisitos para entrar a DOS, entre los que se encontraba entregar información comprometedora, como fotografías íntimas. Incluso varias mujeres llegaron a ser marcadas con las iniciales del líder de la secta en una dolorosa ceremonia sin anestesia en las que se les cauterizaba la piel en una zona cercana al pubis.

En un video de la ceremonia de iniciación de DOS, se puede ver cómo las mujeres, desnudas, permanecían tumbadas sobre una mesa, donde debían pronunciar las palabras "Maestro, por favor márcame".

La investigación dictó que durante años el líder de la secta mantuvo un harén con entre 15 o 20 mujeres que a la vez eran sus esclavas sexuales. Una de las víctimas fue India, hija de la actriz Catherine Oxenburg, quien luchó durante un año para salvaguardar la integridad de su hija.

El pasado mes de septiembre, Clare Bronfman, heredera del imperio de destilerías Seagram, fue condenada a 81 meses de prisión por su relación y participación la secta sexual.

Es preciso recordar que en el caso se vieron involucradas algunas figuras mexicanas, entre las que destacan Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, de quien se supo luego de que una testigo revelara las “atrocidades” cometidas al interior de la secta.

En 2019, la heredera se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y de haber escondido a un migrante para ayudar a la organización creada por el gurú Keith Raniere.

En junio de 2019 Raniere fue declarado culpable de mantener durante años un harén con unas 15 a 20 esclavas sexuales, una de ellas de 15 años.

Las esclavas tenían que tener relaciones sexuales con Raniere cada vez que él lo deseara. Algunas de las víctimas fueron marcadas a fuego con un símbolo que representaba las iniciales del gurú.

De las seis personas inculpadas en el marco del escándalo, revelado en marzo de 2018, Bronfman fue la primera en ser sentenciada, seguida de Raniere.

Las otras cuatro personas se declararon culpables. Entre ellas figura la actriz Allison Mack, de la serie televisiva Smallville, que se declaró culpable en abril del año pasado de dos delitos de extorsión y asociación para delinquir.

El escándalo Nxivm es objeto de dos adaptaciones a la televisión y el cine: una serie documental, "The Vow" ("La promesa"), en HBO, que insiste en el lado no sexual de la organización, y un filme de Lisa Robinson, "Escaping the Nxivm Cult" (Escapando del culto Nxivm), de 2019, sobre el testimonio de una madre que intentó sacar a su hija de la organización.

Con información de AFP y EFE