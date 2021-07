Cuba culpa a EU por incentivar la migración irregular desde la isla

Cuba culpó a Estados Unidos por incentivar la migración irregular, principalmente vía marítima, y denunció que un grupo de sanciones de Washington han llevado a que muchos residentes en el país se lancen al mar haciendo peligrar sus vidas.

La Habana sostiene que una serie de sanciones que forman parte del recrudecimiento del embargo comercial durante la presidencia del ex mandatario Donald Trump, han incidido, en gran parte, en la crisis económica que está atravesando el país.

Además de las sanciones de Estados Unidos, la isla caribeña está atravesando su peor brote de coronarivus tras 19 meses, con 224,798 contagiados y un total de 1,451 fallecimientos, aunque la tasa de mortalidad sigue siendo baja.

Más de 500 cubanos han sido devueltos al país en 2021 por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México, principalmente, dijo el coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identificación y Extranjería del Ministerio del Interior.

En el espacio Mesa Redonda de la televisión estatal, Méndez dijo que "en este periodo viene el incremento de las hostilidades norteamericanas, viene la pandemia, con toda la crisis creada, (...) y hay una situación aún más compleja" en Cuba.

"En el transcurso de 2021 se han devuelto 574 personas a Cuba", de ellas, 411 procedentes de Florida, añadió.

"Se puede afirmar sin lugar a dudas que el principal responsable de los flujos de viajeros irregulares de cubanos hacia los Estados Unidos es el propio gobierno de ese país con la aplicación de esta política migratoria", dijo Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería.

Entre los factores que constituyen incentivos a la migración irregular están la suspensión del procesamiento y otorgamiento de visas de inmigrante y de no inmigrante en el Consulado de Estados Unidos en La Habana y el traslado de estos trámites hacia terceros países.

Washington incumple también el compromiso de garantizar la migración legal desde Cuba hacia ese país de un mínimo de 20.000 visas a cubanos por año. La Habana ha instado a Estados Unidos a cumplir la declaración de enero de 2017, durante la administración del ex mandatario Barack Obama, para prevenir las trágicas consecuencias de la emigración irregular.

Y también criticó una ley estadounidense, conocida como Ley de Ajuste Cubano de 1966, que es -dijo- una política que incentiva la migración irregular debido a que los cubanos son privilegiados al llegar a Florida con el estatus de "asilo político".

"En el 2015, me fui en lancha y me regresaron (...). Hoy por hoy tengo 48 años y lo volvería hacer de nuevo (...) pero lo voy a seguir intentando", dijo Luis, un cubano que prefirió no revelar su apellido.