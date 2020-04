Confinamiento eleva tensión en Colombia

BOGOTÁ. Habitantes de las barriadas de las principales ciudades de Colombia protagonizaron en las últimas horas intentos de saqueos y protestas por falta de ayudas alimentarias y económicas durante la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el pasado 25 de marzo y culminará el 27 de abril.

En Medellín, ciudadanos han bloqueado carreteras y trataron de saquear camiones con ayudas humanitarias antes de que fueran repartidas, mientras que en Bogotá y Cali, con cacerola en mano, salieron a protestar porque dicen que les han prometido ayudas que aún no han recibido, pese a que la cuarentena comenzó hace 23 días.

En el caso de la capital colombiana incluso intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, aduciendo que evitaba un intento de robo, lo que provocó malestar entre los manifestantes que acusaron a la autoridad de excesos.

En Cali, los pobladores del barrio tomaron el riesgo de salir a la calle y caminaron por la zona haciendo sonar sus cacerolas en rechazo a lo que dicen que son promesas incumplidas de la Alcaldía, que se comprometió a donar mercados para las familias más necesitadas de Cali, en el suroeste del país suramericano.

"La gente tiene hambre, está saliendo de sus casa arriesgando sus vidas y no les han traído comida. Nos dijeron que nos habían mandado dos camiones y no nos han mandado nada, no nos ha llegado nada (...) Nosotros necesitamos la ayuda", asegura la mujer, una de las líderes de la protesta pacífica que realizaron habitantes del Tercer Milenio.

La Alcaldía de Medellín comenzó a entregar 170 mil ayudas alimentarias a familias de escasos recursos que se registraron por internet o que fueron seleccionadas por funcionarios públicos.

Sin embargo, desde días anteriores reportaron que multitudes asaltaron los vehículos que llevaban la comida.