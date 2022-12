Brittney Griner llega a EU tras intercambio de prisioneros con Rusia

La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner llegó el viernes por la mañana a su país después de ser liberada de una prisión en Rusia a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout, conocido como "el mercader de la muerte", encarcelado en Estados Unidos.

Griner aterrizó en Texas, según imágenes de las cadenas de televisión CNN y Fox News.

El intercambio de los dos prisioneros, Griner, de 32 años y detenida en Rusia en febrero acusada de tráfico de drogas, y Viktor Bout, de 55 años y que cumplía una condena de 25 años en una prisión estadounidense, se produjo en un aeropuerto de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

En un vídeo de seguridad ruso publicado por la agencia TASS, una figura alta con chaqueta roja entra en una pista y un hombre bajo y sonriente con bigote gris sale a su encuentro. Los hombres trajeados que les acompañan se saludan a ambos lados y se marchan en dirección contraria.

Foto: AFP

En las imágenes del canje, la deportista aparece con el pelo suelto, sin sus largas rastas habituales.

"Hace unos momentos hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa", había dicho horas antes Biden en una breve alocución en la Casa Blanca, asegurando que la atleta tenía "buena moral" a pesar del "trauma" que sufrió.

Su esposa, Cherelle Griner, dijo que estaba "abrumada por las emociones". "Mi familia está completa", señaló, expresando su "agradecimiento" a la administración demócrata.

En un comunicado posterior, la familia Griner pidió respeto a su privacidad mientras emprende el "camino hacia la sanación".

"Bravo por el difícil trabajo diplomático"

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, dijo que la preocupación de todos en la liga femenina estadounidense "se ha convertido ahora en una ola colectiva de alegría y alivio".

"Bravo a la administración de Joe Biden por el difícil trabajo diplomático que fue necesario llevar a cabo para llegar" a esta liberación, tuiteó el expresidente Barack Obama, famoso por su afición al básquetbol.

Grateful for the long-overdue release of Brittney Griner today from Russian custody. Kudos to @POTUS and his administration for the difficult diplomatic work involved to make it happen. We’re looking forward to having Brittney back home. https://t.co/G5yKliRoxd — Barack Obama (@BarackObama) December 8, 2022

Arabia Saudita también participó en el procedimiento de canje, según un comunicado conjunto con Emiratos Árabes Unidos, en el que se especifica que "la mediación fue llevada a cabo" por el presidente de Emiratos, Mohammed bin Zayed, y por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán.

Biden agradeció la participación de Emiratos, pero la Casa Blanca relativizó su papel y el de Arabia Saudita.

"Los únicos países que participaron en las negociaciones son Estados Unidos y Rusia", dijo su portavoz Karine Jean-Pierre.

Un alto funcionario estadounidense dijo que la discusión con Moscú estuvo centrada en la liberación de Griner y que Washington así se lo hizo saber a Ucrania y otros aliados.

Fuerte decepción para Paul Whelan

Otro estadounidense detenido en Rusia, el ex militar Paul Whelan, no fue incluido en el intercambio. "Aunque no logremos asegurar la liberación de Paul, nunca nos rendiremos", dijo Biden.

En comunicación telefónica con CNN desde la colonia penal en la que está detenido en Rusia, Whelan se declaró "muy decepcionado" por no formar parte del intercambio. "No entiendo por qué sigo aquí", dijo.

Detenido en diciembre de 2018 en Rusia, Whelan fue condenado en 2020 a 16 años de prisión por "espionaje", condena que el exmilitar denunció como infundada.

The is Viktor Bout, the man that we traded for Brittney Griner. This is the worst trade in sports history - worse than the Red Sox trading Babe Ruth for a musical! #merchantofdeath pic.twitter.com/FU0zHWb9IU — NDS (@ndsshow) December 9, 2022

Griner, bicampeona olímpica, fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú con un vapeador y líquido que contenía cannabis, un producto prohibido en Rusia.

Explicó que lo empleaba para calmar el dolor relacionado con su práctica intensiva de baloncesto, pero en agosto fue sentenciada a nueve años de prisión.

Después de que su apelación fuera rechazada, fue trasladada en noviembre a una colonia penal en Mordovia, en el centro de Rusia. Para sus seguidores, la atleta fue una rehén de Moscú para negociar con Washington.

El nombre de Viktor Bout empezó a circular en el verano boreal. Famoso traficante de armas ruso detenido en Tailandia en 2008, fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos.

Apodado el "traficante de la muerte", su vida inspiró la película "El señor de la guerra", en la que Nicolas Cage interpreta a un cínico traficante de armas.

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, dijo a Bout en un mensaje en video que era consciente de que había sido sometido a una "fuerte presión física y moral" en prisión, según la agencia de noticias rusa TASS.

Las televisiones estatales rusas mostraron a Bout sonriente al llegar a Moscú, donde fue recibido por su familia.

"Me despertaron en medio de la noche y me dijeron que recogiera mis cosas. No había información clara de antemano", dijo a la cadena Rossiya 24. "Llegué aquí, eso es lo más importante", añadió.