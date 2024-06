Bomberos de Florida piden cautela tras tres heridos por dos ataques de tiburón

Los bomberos de Florida, Estados Unidos, pidieron a los bañistas a ser cautelosos este domingo después de que tres personas resultaran heridas en dos ataques de tiburones el viernes.

El Distrito de Bomberos de South Walton, en el noroeste de Florida, pidió, en un mensaje de Facebook que no se subestimen "las aguas abiertas ni la vida marina que podría estar presente".

La zona está señalizada hoy con banderas amarillas y moradas para advertir a la gente sobre las olas moderadas y los peligros de la vida marina.

SWFD lifeguards are flying yellow and purple flags for moderate surf hazards and the presence of dangerous marine life on 6/9/24. 🌊🛟



We encourage beach patrons to be situationally aware in the water, swim near a lifeguard, stay hydrated, and look out for each other.



1/3 pic.twitter.com/vMmWbzbFsP — South Walton Fire District (@swfdinfo) June 9, 2024

Ecología Tiburones: ¿qué tanto sabemos de esta longeva especie?

¿Cómo fueron los ataques de tiburones en Florida?

Los dos ataques ocurrieron el viernes a unos seis kilómetros de distancia, razón por la que los expertos creen que se podría tratar de un solo tiburón, y dejaron a dos personas en condición crítica.

Una mujer de 45 años sufrió un traumatismo significativo en el área pélvica y le amputaron el antebrazo izquierdo, según las autoridades.

El segundo ataque fue a dos adolescentes que estaban cerca de la orilla. Uno de los jóvenes sufrió heridas importantes en la parte superior de la pierna y una mano, y la otra tenía lesiones leves en un pie, de acuerdo con el distrito de bomberos.