Bolsonaro despide a funcionario de Salud tras acusación de soborno por contrato vacunas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, despidió a un funcionario del Ministerio de Salud el miércoles tras acusaciones de que ese trabajador pidió sobornos en un contrato de vacunas, en medio de una investigación sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus.

Con más de medio millón de muertes por Covid-19 y más casos nuevos diarios que en cualquier otro país, está creciendo la ira en Brasil por las oportunidades perdidas de comprar vacunas. Las acusaciones de corrupción han llevado nuevos llamamientos para realizarle un juicio político a Bolsonaro.

El martes, Brasil suspendió un contrato por valor de 1,600 millones de reales (321 millones de dólares) para una vacuna de la india Bharat Biotech, tras acusaciones de presión indebida dentro del Ministerio. Bharat y el gobierno han negado haber actuado mal.

En el boletín oficial del gobierno del miércoles, el jefe de gabinete de Bolsonaro destituyó al jefe de logística del Ministerio, Roberto Ferreira Dias.

Folha de S.Paulo informó el martes por la noche que Dias había sugerido un soborno de un dólar por dosis durante una cena para discutir un pedido diferente de 400 millones de vacunas, citando a un representante de una compañía de suministros médicos.

El Ministerio de Salud dijo que el despido de Dias se había decidido el martes por la mañana, sin abordar las acusaciones.

No fue posible contactar a Dias de inmediato para que hiciera declaraciones.

Los líderes de una investigación del Senado sobre la respuesta a la pandemia del gobierno, que ya están indagando presuntas irregularidades en un contrato de vacuna por separado, dijeron que convocarían testigos con respecto a las nuevas acusaciones.

El jefe de la coalición de gobierno en la Cámara baja del Congreso, el legislador Ricardo Barros, quien fue citado por Folha por haber sugerido a Dias para su cargo en enero de 2019, negó la conexión.

"No fue mi indicación", escribió Barros, un ex ministro de salud y agente de poder en el bloque centrista que ha protegido a Bolsonaro de los llamados a juicio político, en redes sociales. Agregó que no era un aliado del gobierno cuando se nombró a Dias.