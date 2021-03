Biden viajará a frontera con México ante la crisis por la llegada de menores inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a la frontera con México en una fecha aún por determinar, ante la crisis que le estalló en pleno inicio de su mandato por el aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos menores de edad solos.



"En algún momento, lo haré, sí", dijo Biden, al ser preguntado sobre si pensaba visitar la frontera, en declaraciones a los periodistas a su regreso a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Camp David.



Su Gobierno, en este caso representado por el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, se afanó este domingo en defender su gestión de la crisis migratoria y en mandar un mensaje claro: "No vengan a EU".



Biden explicó que aparte de lanzar esa consigna su Administración va a adoptar más medidas.



"Estamos en el proceso ahora, incluyendo garantizar que restablecemos lo que había antes, que era que puedan (los inmigrantes) quedarse y presentar sus casos desde sus países de origen", señaló.



EL GOBIERNO DE BIDEN PIDE A LOS INMIGRANTES QUE NO VENGAN



Mayorkas hizo este domingo una ronda de entrevistas por algunas de las principales televisiones del país, como CNN, ABC, NBC News y Fox News, en las que repitió por activa y por pasiva el llamamiento del Gobierno a los inmigrantes para que no emprendan el viaje a EU



Sobre el tiempo que le tomará al Ejecutivo cambiar el sistema migratorio, el responsable remarcó que será "lo antes posible" y culpó a la Administración del ex presidente Donald Trump (2017-2021).

"Lo que estamos haciendo es abordar las necesidades humanitarias de esos menores de manera que reflejen nuestros valores y nuestros principios como país", detalló Mayorkas que el viernes viajó a la frontera de El Paso (Texas).

Y agregó que "es difícil porque todo el sistema fue desmantelado por la Administración anterior": "Había un sistema establecido tanto bajo Administraciones republicanas como demócratas, que fue destrozado durante el Gobierno de Trump, y es por eso que el desafío es más grave que nunca antes".

El ex mandatario, que todavía es el líder más popular entre los republicanos, no tardó en reaccionar y horas después arremetió contra Mayorkas y el Gobierno de Biden, al que asegura que entregó "la frontera más segura de la historia".

"Todo lo que tenían que hacer era mantener un sistema que funcionaba sin problemas en piloto automático -opinó-. En cambio, en el lapso de unas pocas semanas, la Administración de Biden ha convertido un triunfo nacional en un desastre nacional".

TRUMP CARGA CONTRA BIDEN Y MAYORKAS



Trump calificó las intervenciones de Mayorkas en las televisiones de "patéticas", "inútiles" y de "desgracia nacional": "Su presentación auto complaciente en medio de una crisis masiva que él mismo ha ayudado a crear es una prueba más de que es incapaz de liderar el DHS", sentenció.

El ex presidente instó a reanudar la construcción del muro en la frontera con México, una de sus propuestas estrella y que fue paralizada por Biden en su primer día en la Casa Blanca, y aseguró que por el linde están entrando drogas a EU además de haber tráfico sexual y de personas.

"Las políticas temerarias de esta Administración están permitiendo y alentando crímenes contra la humanidad. ¡Nuestro país está siendo destruido!", clamó Trump.



El número de menores inmigrantes no acompañados que ha atravesado el linde desde el país vecino no ha parado de crecer en el último mes.



A fecha del sábado, había 5,049 niños y adolescentes bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza, y un total de 9,830 inmigrantes de todas las edades; frente a los 4.615 menores y el total de 7,970 indocumentados que esta agencia tenía en sus manos el jueves.

La Administración de Biden informó, además, hace tres días que 9,562 menores estaban bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).



Mayorkas aseguró que están trabajando las 24 horas para trasladar a otros sitios a los menores en instalaciones de la CBP, que no están acondicionadas para acogerlos.



UN NUEVO CENTRO TEMPORAL PARA MENORES EN TEXAS



El sábado, las autoridades anunciaron la apertura de un centro temporal para albergar a los niños y adolescentes que atraviesan la frontera solos en Pecos, en Texas, con capacidad para acoger a 500 y que podría ampliarse a 2,000.



Muchos de los menores que llegan sin la compañía de un adulto y que están bajo custodia de EU se encuentran en Rio Grande (Texas), epicentro de esta crisis migratoria.