Biden elige a jefe policial y a activista para dirigir agencias migratorias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes a sus elegidos para ocupar seis puestos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), entre los que hay un jefe policial y una activista que, de ser confirmados por el Senado, se pondrán al frente de agencias migratorias clave.



Para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), Biden seleccionó al jefe de la Policía de Tucson (Arizona), Chris Magnus, muy crítico con las medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

De ser ratificado en el puesto, Magnus se convertiría en el comisionado de la agencia encargada de la vigilancia de las fronteras del país.



Si es confirmado como comisionado de la CBP, tendrá que afrontar el reto de manejar los números récords de migrantes indocumentados, entre los que hay muchos menores de edad no acompañados, que han cruzado el linde desde México en las últimas semanas.



Según el diario The New York Times, se hizo viral una foto de Magnus -que es blanco- llevando el uniforme policial y un cartel de Black Lives Matter (la vidas negras importan) durante una protesta en Richmond (California) en 2014.

Por otro lado, no ha estado exento de controversias, ya que en junio pasado intentó dimitir -aunque su renuncia fue rechazada- después de la muerte en abril del hispano Carlos Ingram López, cuando era inmovilizado por agentes en Tucson.

Otra de las figuras destacadas nominadas por Biden es la activista Ur Mendoza Jaddou, de padre iraquí y madre mexicana, que el presidente quiere que dirija el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS, en inglés), la agencia que gestiona el sistema migratorio y los procesos de naturalización, según un comunicado de la Casa Blanca.



Mendoza Jaddou ha sido hasta ahora directora de DHS Watch, un proyecto de grupo America's Voice, que aboga por una reforma migratoria, y tiene experiencia en el pasado en USCIS, donde ha trabajado en sus servicios jurídicos.

Asimismo, Biden ha nominado al veterano de las Fuerzas Armadas John Tien, como subsecretario del DHS; a Jen Easterly, como director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras; a Jonathan Meyer, como responsable jurídico del DHS, y a Robert Silvers, como subsecretario para Estrategia, Política y Planificación.



En un comunicado, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, subrayó "la profunda experiencia" de estos profesionales en sus ámbitos.



"Juntos ayudarán a progresar en la misión del Departamento de Seguridad Nacional de garantizar la igualdad y la seguridad del pueblo estadounidense", indicó.









