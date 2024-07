Biden desafía a demócratas y se aferra a su campaña

MADISON. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apresuró en disipar una crisis política sobre su floja actuación en el debate, utilizando una entrevista con ABC News para argumentar de nuevo que tuvo una mala noche, y diciendo a los votantes que luchará en la carrera de 2024 a pesar de los llamados para que se haga a un lado.

Biden grabó una entrevista con ABC después de reunirse con una multitud en un discurso en Madison, Wisconsin, donde mencionó que algunos demócratas están tratando de empujarlo fuera de la carrera a raíz de su debate contra el republicano Donald Trump.

Biden citó un resfriado muy fuerte por su actuación a vacilante en el debate y el agotamiento tras dos viajes a Europa. “Estaba agotado. No hice caso a mis instintos en cuanto a mi preparación. Fue una mala noche”, dijo al periodista George Stephanopoulos.

La entrevista se apartó del uso habitual del teleprompter por parte de Biden en sus intervenciones públicas, por lo que fue seguida con atención. Biden dijo que se distrajo en cierta medida cuando Trump hablaba luego de que le apagaron el micrófono durante el debate.

“Dejé que me distrajera. Me di cuenta de que no tenía el control”, agregó. Dijo que no podía correr una carrera, “pero todavía estoy en buena forma”.

Preguntado por si se había sometido a una prueba cognitiva específica, Biden dijo que no y que “nadie dijo que tuviera que hacerlo”.

A la pregunta de si se sometería a una prueba de ese tipo, respondió: “Mire, tengo una prueba cognitiva todos los días” siendo Presidente.

Biden viajó a Wisconsin, un estado político cuya tendencia está en disputa, para aunar a los votantes y asistir a la entrevista televisiva clave, después de que su debate con Trump de la semana pasada llevó a algunos demócratas y donantes a cuestionar si podrá afrontar un segundo mandato de cuatro años.

“Tuvimos un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación. Pero desde entonces ha habido mucha especulación.

'¿Qué va a hacer Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿Se abandonará?”, dijo Biden.

“Bueno, aquí está mi respuesta: me postulo y voy a ganar de nuevo”.

Biden está bajo presión de algunos demócratas para hacerse a un lado y abrir un camino a fin de que Harris lidere la candidatura del partido.

DEJAR LA CARRERA

Un puñado de donantes y líderes empresariales están expresando su descontento, deteniendo la financiación o estudiando posibles alternativas demócratas. Incluso algunos de los aliados políticos más cercanos de Biden, incluida la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han planteado dudas sobre su salud.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, pidió en un comunicado a Biden que sopesara cuidadosamente la decisión. “El presidente Biden salvó nuestra democracia en 2020 y ha hecho un trabajo sobresaliente durante los últimos cuatro años”, dijo.

“El mejor camino a seguir en este momento es una decisión que debe tomar el Presidente. En los próximos días, lo insto a que escuche al pueblo estadounidense y evalúe cuidadosamente si sigue siendo nuestra mejor esperanza para derrotar a Donald Trump”.

Por otra parte, el senador demócrata de Virginia, Mark R. Warner está intentando reunir un grupo de senadores de su partido para pedirle al presidente que abandone la candidatura informó The Washington Post.

Algunas encuestas de opinión pública han mostrado que Trump ha ampliado su ventaja desde el debate, mientras que un sondeo de Reuters/Ipsos encontró que uno de cada tres demócratas quiere que Biden abandone la carrera.

Un grupo de empresarios y líderes comunitarios exhortó a Biden a poner fin a su candidatura en una carta a la Casa Blanca, un día después de que su representante afirmara que sus miembros aún lo respaldarían.