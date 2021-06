Angelina Jolie visita un campo de refugiados en Burkina Faso

La actriz de Hollywood Angelina Jolie visitó un campo de refugiados en Burkina Faso que alberga a personas que huyen de la violencia yihadista en Mali, y elogió al país por acoger a los desplazados a pesar de sus limitados recursos y de luchar contra su propia insurgencia.

Burkina Faso, al igual que sus vecinos Níger y Malí, ha sido afectado por los violentos ataques de militantes vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico que han matado a miles de personas y desplazado a millones en los tres países.

"Estoy aquí para mostrar mi solidaridad con el pueblo bukinabé que sigue acogiendo a los hermanos y hermanas desplazados a pesar de los terribles ataques, compartiendo lo poco que tienen en un momento en que otros países con mucho más han cerrado sus fronteras y sus mentes a los refugiados", dijo Jolie.

Su viaje del domingo marcó el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada año el 20 de junio.

La actriz y activista por los refugiados habló en el campo de Goudoubou, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Dori, en el noreste de Burkina Faso, cerca de la zona de la triple frontera del Sahel, que ha sido el epicentro de la violencia.

Burkina Faso sufrió su peor ataque a principios de junio, cuando insurgentes mataron a 132 habitantes de la aldea de Solhan, en la provincia de Yagha, fronteriza con Níger, lo que provocó la huida de más personas.

Entre los refugiados del campamento se encontraba Hawa Diallo, de 22 años, que dijo haber huido de Malí con su familia debido a los ataques de los yihadistas.

Naciones Unidas afirmó el viernes que el número de personas de todo el mundo que se ven obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, persecuciones y abusos contra los derechos humanos se ha duplicado en la última década hasta alcanzar los 82.4 millones.

"La verdad es que no estamos haciendo ni la mitad de lo que podríamos y deberíamos para encontrar soluciones que permitan a los refugiados regresar a sus hogares", dijo Jolie.