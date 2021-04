Activista Greta Thunberg no asistirá a cumbre climática de la ONU en Escocia

La activista Greta Thunberg dijo que no asistirá a la conferencia climática de Naciones Unidas que se celebrará en Escocia en noviembre, debido a las preocupaciones de que la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el Covid-19 dejará a muchos países sin poder asistir.

"La desigualdad y la injusticia climática ya son el corazón de la crisis climática", dijo Thunberg, de 18 años, en Twitter. "Si las personas no pueden vacunarse y viajar para estar representadas por igual, eso es antidemocrático y empeoraría el problema".

Thunberg criticó a las naciones que, según dijo, no están dispuestas a compartir vacunas con las que tienen poco acceso a los medicamentos.

"Por supuesto que me encantaría asistir a la #COP26 de Glasgow", tuiteó. "Pero no, a menos que todos puedan participar en los mismos términos. En este momento, muchos países están vacunando a jóvenes sanos, a menudo a expensas de grupos de riesgo y trabajadores de primera línea (principalmente del sur global, como es habitual...)".

Of course I would love to attend the Glasgow #COP26

But not unless everyone can take part on the same terms. Right now many countries are vaccinating healthy young people, often at the expense of risk groups and front line workers (mainly from global south, as usual...).

Thread-> https://t.co/pr1u7TeZxn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

En sus palabras hacía referencia a África, América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico y los países en desarrollo de Asia y Oriente Medio.

Thunberg ganó reconocimiento en 2018, cuando comenzó una protesta solitaria contra el calentamiento global frente al parlamento sueco en Estocolmo, saltándose las clases de los viernes para exigir que su gobierno tomara medidas contra el cambio climático.

But if current trends continue and the #cop26 has to be delayed that doesn’t mean we have to delay the urgent action required.

We don’t have to wait for conferences nor anyone or anything else to dramatically start reducing our emissions. Solidarity and action can start today. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 9, 2021

En pocos meses, más de dos millones de estudiantes en 135 países habían creado sus propios piquetes, uniéndose a la campaña "Huelga escolar por el clima" de Thunberg.

En declaraciones a la BBC para una serie de documentales, Thunberg dijo que la conferencia de Glasgow, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre, debería posponerse.