Sedena logra acuerdo por cuotas de transporte

La Secretaría de la Defensa Nacional y representantes de las agrupaciones de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México y transportistas locales, llegaron a un acuerdo para fijar las tarifas a las que se sujetarán los acarreos de materiales del predio de Texcoco a un depósito ubicado en el exterior del Campo Militar 37-D, Santa Lucía, Estado de México.

Luego de que integrantes se manifestaron en la plancha del Zocalo argumentando que no se les ha pagado por el servicio prestado, la Sedea informó en un comunicado que los miembros de esta agrupación sindical, generaron diversas excusas para no generar las facturas para el pago de los acarreos y de manera voluntaria decidieron no recibir el pago por los servicios prestados, como medida de presión para favorecer sus intereses.

Sostiene que la reunión de este lunes se acordó que la Confederación trasladará dos terceras partes, mientras que las organizaciones locales una tercera parte de los materiales del predio de Texcoco a un depósito ubicado en el exterior del Campo militar Santa Lucía.

Esto, dice, como estrategia para salvaguardar las instalaciones militares en donde se alojan unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, depósitos y almacenes y escuelas militares, que en su conjunto son consideradas de seguridad nacional.

Sostiene, asimismo, que se ha mantenido un diálogo abierto durante las seis reuniones que se han llevado a cabo con la Confederación que se integra con las Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Sindicato de Cementos, Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Organización Libertad, así como con transportistas locales.