Repatrian a mexicanos varados en Nepal por Covid-19 

La Embajada de México en India informó que fueron repatriados seis mexicanos que se encontraban varados en Nepal por la pandemia del Covid-19.

La sede diplomática señaló que el vuelo donde viajan Jorge, Nelly, Danae, Rodrigo, Fernanda y Héctor, partió hacia México desde Nepal tras gestiones con el apoyo de la embajada mexicana en Francia.

Asimismo, aseguró que siguen trabajando para facilitar la repatriación de connacionales varados en India, Bangladesh, Maldivas, Nepal y Sri Lanka.

Hoy partieron 🛫 Jorge, Nelly, Danae, Rodrigo, Fernanda y Héctor desde Nepal hacia 🇲🇽 tras gestiones de @EmbaMexInd, @EmbaMexFra y la voluntad de estos connacionales de regresar con sus familias.@JulianVenturaV @ConsulClaudiaF1 @fsalasl @r_velascoa @arocha221 — Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) May 2, 2020

México alcanzó el viernes los 20 mil 739 casos de coronavirus, mientras que se registraron mil 972 fallecidos, más del doble de los reportados a principios de la semana pasada, cuando el país entró en la fase más aguda del contagio.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la capital y el área circundante, donde se concentran la mayoría de contagios, se preparan para enfrentar el pico de la epidemia a mediados de la próxima semana.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

Con información de Reuters