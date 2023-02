Reforma del INE amenaza la democracia, destaca prensa extranjera tras la manifestación

La mayor manifestación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la amenaza para la democracia que representa la reducción de la agencia electoral mexicana: así destacó la prensa internacional las protestas en nuestro país contra la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, pocos medios le dieron un lugar importante en sus portadas de hoy o en sus portales de internet.

El neoyorquino The Wall Street Journal y el argentino La Nación fueron los únicos que destacaron la manifestación como foto principal en sus respectivas ediciones impresas.

“La mayor manifestación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, tituló La Nación.

“Decenas de miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país y desbordaron la emblemática plaza del Zócalo para protestar por la polémica reforma electoral impulsada por el mandatario”, indicó el diario.

“Según la oposición, los cambios ponen en riesgo las elecciones del 2024”, se lee en su portada.

“Gran imagen”, consideró el Wall Street Journal la postal del Zócalo lleno de gente vistiendo con los colores del INE.

“Más de 150 mil marcharon en todo México para protestar contra la revisión de López Obrador de la agencia electoral independiente del país”, tituló el periódico estadounidense.

“Cientos de miles de manifestantes en la Ciudad de México corearon consignas y portaron pancartas para protestar contra los cambios en las leyes electorales. Dicen que los cambios pueden poner en peligro la agencia electoral independiente de México y su capacidad para organizar elecciones”, informó el Journal en su edición de hoy.

Los Ángeles Times y The Washington Post también llevaron las manifestaciones en México a sus portadas, aunque en pequeños huecos.

Marcha del INE. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

“Miles marcharon contra la reducción de la agencia electoral, considerándolo una amenaza para la democracia”, tituló el Times, mientras que el Post destacó que los mexicanos marcharon en oposición a la ley que “debilitaría a la autoridad electoral nacional”.

“A la gente le preocupa que esto amenace a la democracia mexicana y pueda devolver al país a un gobierno de partido único”, consignó el Post.

“Por su parte, The New York Times no consideró lo suficientemente relevante el evento como para llevarlo en su portada del lunes o en un lugar destacado de su portal de internet, pero en su nota también destacó la “amenaza para la democracia” por la reforma del gobierno de López Obrador.

“Los manifestantes se reunieron en la plaza principal de la Ciudad de México para protestar por las nuevas medidas que reducen el control electoral de la nación, cambios que ven como una amenaza a la democracia”.