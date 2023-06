Pese a que la pobreza ha aumentado un 24%, AMLO asegura que hay avances

Aunque se estima que la pobreza extrema en México creció un 24 por ciento durante el gobiermo de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario aseguró que se ha reducido el número de pobres en nuestro país.

“Hemos avanzado mucho. Me siento muy satisfecho por eso, porque se atiende a todos y se escucha todos y se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, a los necesitados, primero los pobres por el bien de todos", reiteró el presidente.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sólo en los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la población en situación de pobreza creció en 3.8 millones de personas y en 2.1 millones las personas en pobreza extrema.

Sin embargo, el presidente dijo en su conferencia mañanera de este lunes que en julio se dará a conocer la encuesta de gastos e ingresos de los mexicanos del INEGI y subrayó que la está esperando.

“Porque estoy seguro que ahí se va a reflejar el que la gente está obteniendo más ingresos y hay más bienestar. Y también se va a reflejar de que no les ha ido mal a los de arriba”, recalcó.

El presidente añadió que "el bienestar material tiene que ver con el bienestar espiritual" y dijo que eso hace sentir bien a la sociedad, porque se tiene el sentimiento de vivir “en una sociedad justa” y mejor en la que no hay desigualdad.





Añadió que ahora en México ve menos guardaespaldas y menos carros blindados y eso tiene que ver con qué hay más justicia social. Incluso dijo que ahora hay menos menos jóvenes detenidos en delitos del fuero federal, lo cual argumentó que se debe a la atención de los jóvenes con becas gubernamentales.

“Todo eso me lleva a sostener que vamos avanzando en lograr que haya bienestar en nuestro país. Desde luego todavía falta”, sostuvo el presidente.

Agregó que administraciones anteriores dejaron un enorme rezago social y económico en el país y argumentó que su gobierno ha logrado con algunas acciones la mejoría económica de las familias. Puso como ejemplo que ha podido reducir el precio del gas LP y afirmó que eso es de dominio público.

Aunque en realidad, el precio de este combustibles subirá dos pesos en la semana del 4 al 10 de junio, indica la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

No obstante el presidente aseguró que si no fuera porque la gente le cree, su gobierno no aguantaría “el bombardeo de los medios de manipulación” y “nos tendrían bocabajeados”. Aseguró que el Ángel de la Guarda de su Gobierno es el pueblo.









