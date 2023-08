Oposición pide a Comisión Permanente detener distribución de libros de texto

Panistas y priistas integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandan detener la distribución de los libros de texto gratuito en todo el país, como lo ordenan jueces, ante lo que consideraron un riesgo y una basura ideológica para los niños y jóvenes estudiantes de nivel básico.

En conferencias de prensa por separado, la senadora Kenia López Rabadán y los diputados Gerardo de la Peña y Jorge Triana, informaron que presentaron una iniciativa ante el Pleno de la Permanente para que se detenga en todo el país la distribución de los libros, tal y como lo han hecho Jalisco y Guanajuato.

Durante la conferencia del PAN, el diputado Jorge Triana recordó que hasta el momento son dos entidades federativas que han rechazado la entrada de estos libros o por lo menos los han retirado, están en su facultad de cualquier gobierno de utilizarlos o no.

Por otro lado, senadoras y diputadas del PRI, acompañadas por especialistas demandaron también la detención de la distribución de los libros de texto gratuitos y explicaron sobre los grandes daños que causarían a la ñiñez mexicana.

“Nunca habíamos visto una cosa parecida, nunca habíamos visto que con un cinismo del tamaño que vemos en este momento, se quiera inyectar esta basura ideológica a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque eso es, basura ideológica”, manifestó.

Del mismo modo, añadió que “nosotros lo que creemos, es que lo que tiene que haber es un nuevo ciudadano mexicano que se quite la contaminación de toda ideología, especialmente de las ideologías fracasadas en el mundo y tóxicas”.

“Yo creo que al señor Marx (Arriaga), pues desde el invernadero tuvo una formación comunista, socialista de este tipo, pero su educación, pues no llegó a tanto, porque no le informaron sus papás que se cayó el Muro de Berlín, no le avisaron que se cayó el Muro de Berlín”.

“No podemos a estas alturas en la etapa en la que estamos de globalización, de apertura, de intercambio económico, de cooperación internacional, el cerrarnos de la manera como lo está proponiendo, por supuesto que nosotros hacemos un llamado a todos los estados de la República a que revisen estos contenidos que son realmente tóxicos.

“A pesar de que los están escondiendo, ya se ha filtrado mucha información y que hagan lo propio, que sigan el ejemplo de Jalisco y de Guanajuato, para que no entren en vigor y nosotros estaremos acudiendo, por supuesto, a las instancias correspondientes a atacar esta decisión para que, insisto, no se inyecte el veneno ideológico de Morena, de López Obrador y de Marx Arriaga”.

La senadora Kenia López Rabadán manifestó que, primero hay que decirle a México que tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer porque "López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres, que no puedan competir y ganar, porque lo que quiere es una generación de pobreza mental para manipularlos en las siguientes elecciones y en esa miseria de gobierno".

“Hoy estamos inscribiendo un punto de acuerdo en el Orden del Día, ¿qué dice el punto de acuerdo del PAN? Dos cosas muy claras: uno, que se detenga la distribución de esos libros de texto, que están ideologizados, que tienen errores, que claramente quieren destruir la inteligencia de los niños, que se detengan esos libros.

“Y, segundo, que se ocupen los libros del ciclo anterior, que por supuesto cumpla la SEP con la ley porque no cumplió con la ley, la ley le obliga a la SEP a generar estos libros de texto con la sociedad civil, con los padres de familia, con quienes son expertos en la materia, que no son burócratas, no están ideologizados, no se llaman Marx, ni Engels, ni Stalin.

“Con gente que, efectivamente, conoce de los procesos educativos en México, pero Morena no hizo caso a la ley y no los consultó, no les dio la oportunidad de que les dijeran toda esta serie de problemas”.

La diputada Gabriela Sodi, Carolina Viggiano, Sue Ellen Bernal, el diputado Jorge Triana y especialistas destacados de distintas materias, como Alma Maldonado, José Franco, como Maxi Aldana, mostraron preocupación por los errores y las omisiones de los nuevos libros de texto gratuitos que serán utilizados para el próximo ciclo escolar.

La diputada Ana Lilia Herrera manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está ignorando la ley.

“Eliminar estos contenidos de ciencias, español, matemáticas, biología, entre otras materias, es robarles su pensamiento lógico y crítico, es robarles la oportunidad de aprender desde las bases, es robarles los conocimientos que requieren para su desarrollo académico y su formación técnico-profesional; es mutilar su aprendizaje, es robarles una educación con futuro”.

La diputada Carolina Viggiano, agregó que "desafortunadamente para este gobierno los niños y las niñas no han sido prioridad, en ningún aspecto, desafortunadamente hoy, en el más importante que es en su educación y su formación, está habiendo un retroceso peligroso".

“¿Por qué? ¿porqué hacerlo a espaldas de quienes debieran participar? Como son los maestros, los expertos, los académicos, quienes saben de esto, quienes durante años han construido este gran sistema nacional educativo de México”.

“Yo como muchos de los que estamos aquí y todos mis hermanos y hermanas, somos producto de la escuela pública, de los maestros rurales en mi caso, que me dieron una educación de calidad que me permitió competir con mucha gente, y no solo eso, no solo me educaron, me formaron y me forjaron el carácter”, recordó.