Son 23 estados adheridos al Insabi; nueve se negaron: SSa

Tras cumplirse el plazo para adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), 23 estados firmaron el convenio y otros nueve se negaron a federalizar sus sistemas de salud, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Durante el informe “El Pulso de la Salud”, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que en cuatro de los 9 entidades disidentes, el gobierno federal participará a través de las clínicas del IMSS Bienestar, pero en los otros cinco no intervendrán.

“El resultado que tenemos ahorita, probablemente es el final, 23 Estados se adhirieron, otros nueve no lo hicieron, pero los hemos sacado porque tenemos IMSS Bienestar. En estos no habrá participación federal porque decidieron no adherirse a este esquema de solidaridad”, explicó López Gatell en la conferencia mañanera.

Las entidades que aceptaron la federalización son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Los estados que no aceptaron el funcionamiento del Insabi, pero que recibirá apoyo federal a través de las clínicas IMSS Bienestar son: Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

Los que no recibirán ningún apoyo del gobierno federal son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

Esta tarde el presidente López Obrador comerá en privado con los gobernadores del Partido Acción Nacional, quienes rechazaron centralizar los sistemas de salud estatales y esta tarde llegarán a un acuerdo final con el gobierno federal.

López-Gatell señaló que no pueden aceptar firmarse convenios a modo ni condicionados, por lo que, quienes no firmaron el convenio y pidieron un acuerdo parcial, no pueden participar en el Insabi.

“No se puede firmar convenios a medias, unas sí, otros no, unas quedan condicionadas y otras a modo. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades pudieran ser suficientes, pero si no tenemos esta unidad de propósito, estamos desperdiciando varias oportunidades”, opinó el subsecretario.