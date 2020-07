"No soy médico", critican a Beatriz Gutiérrez por tuit sobre niños con cáncer

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio envuelta en la polémica tras responder que no es "médico" a la petición que hizo un usuario de Twitter para que se reuniera con papás de pacientes de niños con cáncer que carecen de medicamentos desde hace meses.

En el segundo aniversario del triunfo electoral de AMLO, Gutiérrez Müller, que rechaza el título de primera dama, publicó un festejo de esa victoria que tuvo cientos de comentarios, entre ellos uno que le pedía reunirse con los padres de niños con cáncer para resolver el desabasto de fármacos.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", respondió la también presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, en su cuenta de Twitter.

Foto: Captura de pantalla

De manera casi inmediata, decenas de usuarios expresaron su molestia por la respuesta de Gutiérrez Müller, a quien calificaron de grosera, insensible y poco empática e incluso se posicionó como tendencia #Beatriz y #NoPrimeraDama.

En tanto, los padres de niños con cáncer, quienes desde hace meses exigen abasto de medicamentos oncológicos, exigieron a través de un comunicado una disculpa pública de la escritora.

"Nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez", expresaron los familiares.

Aunque aseguraron entender que la también académica no ostenta cargo público alguno y "que no es médico y mucho menos especialista oncológico", indicaron que esta respuesta "no es propia" de ella y que debería ser más empática y humana en su respuesta.

Gossip ¿Qué pasó entre Chumel Torres y Beatriz Gutiérrez Müller?

"Por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública", puntualizaron.

Esta no es la primera vez que Gutiérrez Müller se encuentra en medio de la polémica.

Hace dos semanas solicitó una disculpa pública por medio de esta red social porque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) invitó al comediante Chumel Torres a dar una conferencia sobre racismo.

La también periodista condenó a Chumel Torres como clasista y lo acusó de atacar a su hijo menor de edad.

Debido a esta denuncia se canceló el foro y el presidente López Obrador cuestionó la existencia del Conapred, lo que obligó a la titular del organismo, Mónica Maccise, a presentar su renuncia y llevó a Chumel Torres a perder su trabajo en HBO.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast