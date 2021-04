No me muevo del Zócalo hasta que mi esposo salga: Mary de Vallarta

Han pasado 15 años desde que Israel Vallarta fue presentado en televisión nacional como el líder de una banda de secuestradores, Los Zodiaco.

Él, junto a su entonces pareja sentimental la francesa Florence Cassez, fueron encarcelados, pero a tres lustros de distancia, ella está libre y ya rehizo su vida en Europa, mientras él sigue sin sentencia en espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haga justicia.

Esa es lo que espera Mary de Vallarta, esposa de Israel, quien desde marzo instaló un plantón en el Zócalo capitalino para exigir la libertad de su marido, una manifestación que se llenó de esperanza el pasado 7 de abril, cuando el Presidente tocó el tema en su mañanera y ordenó revisar los expedientes de quien es señalado como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, relacionado con el caso Florance Cassez.

Por eso hoy más que nunca Mary de Vallarta, esposa de Israel, afirma que no se moverá del campamento que desde marzo mantiene en el Zócalo Capitalino. ”De aquí no me muevo hasta que mi esposo salga de prisión, y si es necesario, volveré a ir a la mañanera a pedirle otra vez al Presidente su intervención”.

En entrevista con El Sol de México, Vallarta comenta que está siendo intimidada y acosada por grupos que no quieren que su esposo salga de prisión, y advierte: “continuaré en la lucha, bordando ropa y vendiendo diversos artículos para sostener mi campamento, estoy convencida del montaje que se le armó a mi esposo”.

En 2005 Israel Vallarta junto con su entonces pareja sentimental, la francesa, Florance Casssez fueron detenidos en un operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), que encabezaba Genaro García Luna, en Cuernavaca, Morelos acusados de liderar la banda de secuestradores Los Zodiaco.

La detención se transmitió en vivo en el programa “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola mediante un montaje planeado por García Luna, por lo que el caso dio un vuelco al demostrarse violación al debido proceso del caso que involucró a su esposo.

Tras una larga batalla judicial, en 2013 la francesa logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara una violación a su debido proceso y ordenara su reposición , pero como la entonces Procuraduría General de la República no presentó nuevos cargos, Cassez fue repatriada a su país. Para Israel la historia fue diferente.

Desde su campamento en el Zócalo, Mary de Vallarta asegura que las 10 carpetas de investigación en contra de su esposo, hoy solo queda una pendiente, las demás fueron un montaje.

El 7 de abril pasado, el presidente López Obrador pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicar los avances de la investigación, y ella informó que hay dos causas penales pendientes por secuestro.

“Al siguiente día me contactaron para que me reuniera con la Secretaria y ahí me dijeron que las 10 carpetas de investigación fueron un montaje y solo queda pendiente una carpeta, el secuestro de Valeria Cheja Tinajero, de 19 años de edad, plagiada el 5 de septiembre de 2005 supuestamente por Israel”, dice Mary de Vallarta en la entrevista.

Refiere que ha habido anomalías en el proceso y simulaciones en la mesa de trabajo, “yo se lo informe a la Secretaria cuando nos vimos, le dije que desde hace un año mi esposo pide una audiencia con ella pero se nos ha negado”. En estos 15 años, Israel ha estado en tres penales, Puente Grande, Jalisco, en Michoacán y en el Altiplano.

Dice que la Segob sí les ha ofrecido un recurso de revisión de libertad pero es mentira que lo han rechazado.

“Lo que Israel pide es una videoconferencia con la Secretaria (Sánchez Cordero) para que le explique en qué consiste el recurso y despejar dudas, porque no le fueran a poner una trampa”.

Desde que pidió el apoyo del Presidente, agrega, le han mandado un mensaje como represión que no le van a dar atención en la mesa de justicia y que tampoco la van a atender por teléfono.

“Tengo 53 días acampando en el Zócalo, esperando la libertad de Israel, aquí me quedo hasta que salga del Altiplano, me han estado amenazando en mi plantón, llegan a tomarme fotos y se van, me queda claro que son personas relacionadas con organizaciones de la sociedad civil que no quieren que Israel salga”.

Sospecha que hay la intención que Israel no salga de prisión, porque dirá todo lo que pasó, pero también hay gente que se ha acercado a su esposo para mostrar documentos de montaje en otros casos. “Es un negocio inhumano”.