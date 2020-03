Mujeres deben esforzarse al doble para tener un puesto de trabajo: ministra Margarita Ríos

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, lamentó que a una mujer le cueste el doble de esfuerzo ocupar un puesto de trabajo que a un hombre. Lo anterior lo externó durante la celebración de la Declaratoria y Plataforma de Acción de Beijing firmada en 1995, cual impulsa el empoderamiento de las mujeres.

"El doble de esfuerzos, el doble de sacrificios. Eso pasaba muchas veces por desapercibido", criticó la también ex titular del Servicio de Administración Tributaria.

Ríos Farjat también subrayó que en la actualidad se debate sobre dos grandes luchas: la igualdad de género y la de la transparencia y buen gobierno.

Por su parte, otras autoridades delo Poder Judicial de la Federación y de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales concordaron en la necesidad de avanzar en la igualdad y perspectiva de género desde todos los ámbitos e instancias.

Durante el evento, el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, recordó que dicho órgano nació con una presidencia encabezada por una mujer, María Marván Laborde, fundadora del Ifai. Posteriormente, en su transición al INAI, estuvo al frente la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora.

“Lo que importa de esto es la lucha por normalizar el papel de la mujer en el mundo, que como bien se ha dicho ha sido segregada ignorada, menoscabada y despreciada, pero el valor genuino de la mujer es el que mueve al mundo y lo detiene”, comentó.

Por su parte, la organizadora y comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos recordó que este órgano suscribió el acuerdo de la ONU He for She, por lo que dio cuenta que sólo falta de implementar el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Género, el cual tiene un proceso del 70% y como límite el mes de diciembre del presente año, por lo que esperó se alcance esta meta.

Además, detalló que han realizado un diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la no discriminación en la normativa, en actividades y procedimientos dentro del instituto, así como desarrollaron guías en la materia incorporando esto en la labor diaria del personal.

En este marco, recordó a sus homólogas que este convenio se tiene que ratificar cada dos años, por lo que instó a mantener este esfuerzo conjunto.

Por su parte, Claudia Elena de Buen Unna, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, delineó una serie de elementos a considerar para que los juzgadores tomen en cuenta la perspectiva de género al momento de emitir sentencias, pues sostuvo, son motores de cambio e incidencia en los proyectos de vida de las personas.

“Simplemente, en lugar de ser blancos y grises, al tener una perspectiva de género podemos ver la realidad de cada uno de los seres individualmente considerados”, estimó.

Recordó que en 2011, nació esta reflexión con la modificación del primer y cuarto artículo constitucional que contempla la igualdad de género como de todos los derechos humanos básicos, y específicamente resaltó, de la compensación que se debe contemplar ante la brecha de desigualdad entre géneros.

Al coincidir con la ministra, llamó a eliminar los estereotipos, así como a entender las diferencias entre sexo y género. “El sexo es lo biológicamente dado, el género es lo que culturalmente construido”, aclaró.

En su oportunidad la comisionada Blanca Lilia Ibarra destacó la importancia de discutir cómo el acceso a la información pública puede impulsar esquemas de mayores conocimientos, acciones y propuestas en favor de las mujeres, mientras subrayó que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es el programa más visionario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.