México da refugio a periodistas que huyeron de Afganistán

Esta madrugada arribó a México un grupo de 124 periodistas que salieron huyendo de Afganistán tras el retorno de los talibanes al gobierno de ese país.

Al recibirlos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el canciller Marcelo Ebrard informó que se trata de corresponsales, reporteros y staff que laboraban en diversos medios de comunicación en Kabul, incluido un grupo que trabajaba para el diario estadounidense The New York Times.

“México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, asilo refugio de carácter humanitario para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria”, afirmó Ebrard Casaubon.

Recibí a reporteros y miembros del staff local de diversos medios que han solicitado visas humanitarias a México con motivo de los últimos sucesos en Kabul, Afganistán. Llegaron con sus familias, 124 personas en total incluyendo menores de edad, luego de 20 horas de vuelo : pic.twitter.com/8Qr27zxr92 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2021

“Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación”, agregó el responsable de la política exterior.

Se trata del segundo grupo de afganos que arriba a México en las últimas 12 horas.

Primer grupo de afganos que llegó a México

La tarde del martes un grupo de cinco mujeres afganas, integrantes del equipo de robótica fueron recibidas también por el canciller Ebrard en el AICM.

Los afganos recibirán protección humanitaria temporal en México mientras exploran opciones a futuro en Estados Unidos u otros países.

El viernes pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pidió que se garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Afganistán y que se respeten plenamente las normas internacionales y las obligaciones en materia de derechos humanos.

Foto: Roberto Hernández

“El acceso a una información fiable y a un debate público abierto mediante medios de comunicación libres e independientes es esencial para que los afganos vivan en la sociedad pacífica que merecen”, expresó la Directora General, Audrey Azoulay.

“En este momento crítico, nadie debe tener miedo de decir lo que piensa y se debe garantizar la seguridad de todos los periodistas, en especial de las mujeres”, agregó.

Desde ya hace muchos años, México ha extendido la mano a extranjeros que huyen de su país por diversos conflictos que ponen en riesgo su vida y libertad.

The New York Times reconoce apoyo de México

The New York Times reconoció el apoyo que México brindó a sus trabajadores que huyeron de Afganistán, donde sus libertades se veían realmente afectadas, acto que destacó en una de sus notas del día.

"Un grupo de afganos que trabajaron para The New York Times aterrizó, junto con sus familias, de manera segura la madrugada del miércoles. No en Nueva York o Washington, sino en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México".

Señaló que a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, el gobierno de México logró vencer "la burocracia de su sistema migratorio proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar".

The New York Times señala que México logró vencer "la burocracia de su sistema migratorio" / Foto: Roberto Hernández

Los documentos mencionados, señala el diario, prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en el país.

"El papel de México en el rescate de los periodistas del Times y, si todo ocurre de acuerdo a lo planeado, de The Wall Street Journal, ofrece un atisbo confuso de la situación del gobierno estadounidense, cuando dos de las organizaciones noticiosas más poderosas del país buscaron ayuda lejos de Washington desesperadamente", indica el diario estadounidense.