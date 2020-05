ISSSTE e INER, al límite de su capacidad por Covid-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que actualmente hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se encuentran al límite de su capacidad.

Sin embargo, indicó que aún se cuenta con unidades médicas de amplia o media disponibilidad para atender a los pacientes de Covid-19.

"El ISSSTE está saturado en este momento para camas generales pero esto no quiere decir que todo esté saturado".

Comentó que los institutos de salud fueron los primeros en ocuparse pese a que hubo una amplia reconversión.

"Hoy 1 de Mayo les decimos ya no vayan a estos hospitales porque están en su límite de capacidad, pero insistimos, no quiere decir que todo el sistema está a su límite. Cómo pueden ver hay otros hospitales con ocupación intermedia o con amplia disponibilidad".

Para evitar que las personas pidan, sin éxito, ser atendidos en hospitales que ya estén saturados por los numerosos casos de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población "no perder tiempo".

Por lo que el Gobierno Federal optó por exponer a partir de hoy en la mañana y en la tarde cuáles son los nosocomios que aún tienen disponibilidad de camas y así "la gente nos ayude, estar atentos para ir donde se atenderán de inmediato".

Señaló que en el caso de la Ciudad de México se cuenta todavía con suficientes camas para garantizar atención al pueblo, "pero tenemos que acudir a las camas disponibles y no ir donde ya hay saturación a esperar".

Comentó que uno de los hospitales al que muchos recurren es el INER, "ahí van hasta los que tienen buenos recursos económicos, pero por la calidad de servicio, son especialistas"; sin embargo, "aquí ya no se puede recibir a más enfermos porque ya está lleno".

Ante esto, pidió ir a otros hospitales que también son de primer nivel del seguro social, "de médicos muy buenos, especialistas, con todos los equipos que no están llenos, que tienen disponibilidad de camas".

Además, recordó que los hospitales privados deben atender a pacientes, sin importar si son o no derechohabientes, pero respetando el padecimiento establecido en el convenio con el gobierno.

“Todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población en general, a la población abierta que no tiene seguro social, sería violatorio de la Constitución si va un enfermo, pero no lo pueden atender porque no es derechohabiente, eso que quede muy claro para directivos de hospitales”.

Asimismo, en conferencia matutina, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que actualmente se cuenta con cinco hospitales para atender pacientes con Covid-19, sin embargo, se espera que para la siguiente semana sean nueve los nosocomios que presten sus servicios.

“Esperamos que esto crezca, en la Ciudad de México tenemos cinco hospitales dedicados a atender coronavirus, la próxima vamos a tener nueve hospitales que estén atendiendo Covid-19. De la misma manera el seguro se está ampliando y en el momento que lo indique el Presidente entrará el plan Marina y el plan DN-III”.