FRENAAA va por más: ahora planea ocupar las dependencias

El próximo 12 de octubre el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) proyecta la toma de las sedes de distintas dependencias en todo el país. A este próximo paso lo llaman #OcupaciónEdificiosFederales.

“Por amor a México, a nuestros hijos. No vamos a parar”, se lee en una nota publicada por Gilberto Lozano, líder del movimiento como respuesta a la ocupación completa de la plancha del Zócalo capitalino. Sin embargo, la fecha de la toma de edificios aún es preliminar pues aunque Lozano no da mayores detalles, explica que la ocupación aún se mantiene en la fase de planeación.

Como informó este diario el pasado 3 de octubre, fecha en la que Frenaaa sumó más integrantes para protestar frente a Palacio Nacional, el movimiento dijo que lo hizo convocando a más de 150 mil personas y llevó a notarios públicos para dar fe de ello, pero el gobierno capitalino reportó la asistencia de solo ocho mil con 665 casas para acampar.

Sin embargo, la discrepancia entre cifras de asistencias -según defiende Frenaaa- es el detonante del siguiente paso de su protesta.

“Después de haberse presentado como un bravucón, muy seguro de sus 'otros datos', en Septiembre 29 ‘Diciendo que no esperaría la revocación de mandato en el 2022, si 100 mil personas se manifestaban en su contra’ (...) los youtubers en nómina del Gobierno, granjas de bots de Pigmenio Ibarra, el Gobierno de Sheibaum sucursal de López SE LAS VIERON COMPLICADAS para manipular el pueblo de México con CIFRAS FALSAS, tan falsas como la Rifa del Avión que no es avión, como un Trébol de 4 hojas para erradicar el COVID, hablando de 5 mil, 15 mil, 40 mil, PERO NADA les dio resultado; LO QUE SE VEÍA no se preguntaba”, es la respuesta textual que se publicó en el sitio web de Frenaaa.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Frente que está en su contra "echarle más ganas" en sus movilizaciones pues de seguir así se mantendrán en el Zócalo al menos hasta 2022, cuando se realice la consulta de revocación de mandato.

El mandatario repitió su postura en la que en una democracia como la que tenemos debe esperarse hasta la consulta de revocación de mandato para saber si el pueblo quiere que renuncie.

Integrantes de FRENAAA marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México en donde instalaron más casas de campaña y ampliaron su plantón. Foto: Omar Flores | El Sol de México

Y Lozano reaccionó: “¿No se troza la lengua cuando él pedía la renuncia de sus nefastos antecesores?”.

Los seguidores de este movimiento también respondieron. Entre los mensajes de apoyo a la carta publicada por Lozano se lee “Sabemos de la locura de Lopez y seguiremos hasta el final. Solo un pueblo unido derroca a un Dictador” o “Todos ya sabíamos que este parásito no iba a cumplir porque, en efecto, ni principios, ni valores, y sus únicos ideales son convertir a México en otra Venezuela, Cuba o Nicaragua”.

