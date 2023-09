Farmacéuticas sólo podrán vender vacunas contra Covid-19 si cumplen condiciones: Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que para la comercialización de las vacunas contra Covid-19 las farmacéuticas están condicionadas para que sus productos demuestren calidad, seguridad y eficacia de los biológicos, para obtener la autorización de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al salir de Palacio Nacional, entrevistado por la prensa, el funcionario federal manifestó que no se trata de un simple papeleo, sino de evaluaciones de carácter técnico para que las farmacéuticas interesadas puedan obtener el permiso de comercialización.

"Lo único que se necesita es que en la Cofepris se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas.

“Recordar que es muy diferente un expediente de autorización de uso de emergencia, como se tuvo en México y en todo el mundo durante la pandemia, a un expediente de comercialización de un producto farmacéutico".

"En este caso, las vacunas, hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, es técnico, que tienen que demostrar, calidad, seguridad y eficacia en las condiciones que pudieran quererlo comercializar. Si esos expedientes se presentan ante la Comisión, se analizan y son satisfactorios no tenemos ningún inconveniente de darles curso", manifestó.

En tanto, el presidente de la República reiteró que su gobierno permitirá a privados importar vacunas contra Covid-19.

"Hemos sostenido que el que quiera comprar vacuna lo puede hacer, nosotros no vamos a impedir que se use una medicina o una vacuna, pero si es responsabilidad del estado el derecho a la salud.

Sobre si se podrá importar la vacuna, el mandatario respondió que sí, si se podría importar.

Por su parte, Hugo López, señaló que el gobierno no juzgará la preferencia de los ciudadanos sobre algunas vacunas, como las elaboradas en Estados Unidos y atribuyó esa preferencia a cuestiones de carácter ideológico, luego anunciarse que en México solo se aplicarán, a partir del 16 de octubre, la Sputnik, de Rusia, y Abdala, de Cuba.

"Hemos visto que algunas personas, por razones más ideológicas, políticas, están pensando que estas vacunas no les gustan y quieren vacunas de ciertos países. Es una preferencia ideológica. No está sustentada en ciencia, no está sustentada en quizás motivaciones genuinas de protección, pero no nos toca a nosotros criticar esas motivaciones".

"Identificamos que, por razones ideológicas, por razones de aversión ideológica, hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países en particular, me parece que Estados Unidos los tiene muy impresionados y quieren traer esas vacunas".

Expresó que los ciudadanos son libres de decir qué vacuna quieran aplicarse y consideró que quienes buscan los biológicos aprobados por la OMS trivializan el tema, impulsados por la mercadotecnia de los laboratorios.

"Hay personas que están trivializando el tema de vacunas como si estuvieran pensando en comprar un producto comercial, un auto o algún artículo de lujo y están pensando en que tenga elementos decorativos. Es un poco la misma idea. No hay que trivializar”, mencionó.