EU envía a brasileños a México para esperar audiencias migratorias

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) inició el envío a México de ciudadanos brasileños para que esperen sus audiencias en los tribunales estadounidenses para definir su estatus migratorio.

Los brasileños fueron enviados a México bajo el programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo bilateral que estipula que "aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México", donde podrían esperar la resolución de sus peticiones.

La política había aplicado únicamente para ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pero el Departamento de Seguridad Nacional decidió incluir también a personas con nacionalidad brasileña.

Illegal Brazilians coming across our border have tripled in the last year! So having an outlet for them to wait outside the U.S. for their immigration hearings is super-helpful! (thank you Mexico!)

This is yet another extension of the many options developed under @realDonaldTrump — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) January 29, 2020

"El hecho de que los brasileños ahora sean parte del programa muestra que el Departamento, junto con sus homólogos mexicanos, siempre han tratado de expandir el programa de manera segura y responsable", aseguró la dependencia en un comunicado de prensa.