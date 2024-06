“Esperemos que honre ser mujer”, dice buscadora sobre llegada de Sheinbaum a la presidencia

IRAPUATO. Claudia Sheinbaum Pardo fue electa como la primera Presidenta de México, pero a la vista de los mexicanos tiene una gran deuda con la población y varias promesas por cumplir, sobre todo en materia de seguridad, pero también de equidad. Bibiana Mendoza, buscadora, representante de colectivo Hasta Encontrarte en Irapuato Guanajuato y defensora de derechos humanos, aseguró que la mandataria electa debe un país en paz y con igualdad de género a quienes confiaron en ella.

“Se lo debe a nuestras hijas e hijos que se merecen un país en paz, un país con igualdad de género, que empodere a sus mujeres y que crea en ellas, pero sobre todo que proteja su vida, su integridad, su crecimiento y empoderamiento y eso incluye tener una visión feminista, esa que tantas mujeres cada 8 de marzo salen a exigir”, comentó Bibiana, quien busca a su hermano desaparecido desde 2018.

Aunque como defensora de derechos humanos Bibiana Mendoza espera que cambien muchas cosas para que mejores las condiciones al país, la activista destacó que no sabe bien hacia dónde va el proyecto de gobierno pues el partido que representa quedó mucho a deber.

Bibiana Mendoza en entrevista para El Sol de Irapuato

“Esperemos que honre ser mujer y estar al frente de un país que claramente viola todos los días los derechos humanos de las mujeres, en otros tiempos celebraríamos que fuera una mujer la Presidenta de nuestro país, en estos días sabemos que el partido político al cual ella pertenece y que está a punto de dejar la Presidencia, ha fallado mucho sobre todo en el tema de violencia”.

La activista explicó que el país tiene múltiples problemáticas que atentan contra la vida e integridad de mujeres en distintas realidades y requiere de fiscalías que tengan agencias con verdadero enfoque de género, además de más espacios de apoyo que durante el sexenio pasado fueron erradicados como las escuelas a tiempo completo o refugios para víctimas de violencia.

“Vimos con tristeza como las escuelas de tiempo completo se erradicaron prácticamente en todo el país; Guanajuato no fue la excepción, creo que la exigencia va a ser una para que la fiscalías tengan agencias con verdadero enfoque de género de la violencia que sufren las mujeres, hay temas que no son visibilizados y que ocurren todos los días en nuestras calles”, comentó hermana buscadora.

Bibiana destacó que el colectivo que representa espera que el nuevo gobierno trabaje contra la trata con fines de explotación sexual, contra la falta de enfoque para proteger a mujeres que salen a buscar justicia y las que viven bajo el yugo de la violencia en sus propios hogares, entre otras situaciones.

Bibiana Mendoza, madre buscadora

“Más allá de un programa en específico de protección que ya existe, que no es funcional y que no alcanzaría para proteger a todas las mujeres buscadoras, que las búsquedas en vida sean una realidad, que las mujeres ya no sean desaparecidas ni en Guanajuato ni en ningún lugar de la república mexicana”, subrayó la defensora de derechos humanos.

La buscadora comentó que aunque no saben cual es la agenda del gobierno que está por entrar tienen muchas exigencias por hacer para erradicar la violencia en México, pero sobre todo la que afecta a las mujeres. “También necesitamos que haya más albergues para mujeres, centros de rehabilitación donde se trate la salud emocional de aquellas mujeres que han venido sufriendo las diferentes violencias desde las infancias”.

Otro de los puntos que la defensora de derechos humanos enfatizó fue el de tener personal especializado en el área psicológica para atender problemas relacionados con la violencia pues, dijo, los profesionales que hay en distintas dependencias en ocasiones no saben como tratar de manera efectiva a las mujeres víctimas de abusos y de violencia.