Encuentro continental de Youtubers organizado por AMLO será el próximo viernes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la inauguración del Primer Encuentro Continental de Comunicadores Independientes se realizará este viernes durante su conferencia mañanera.

El presidente expuso que el fin es promover una red de medios que generen un contrapeso a la prensa convencional, a la cual calificó de ser “tóxica” y con ello lograr que se rompan cercos mediáticos y censura, para replicar a medios que considera famosos.

Al hablar de este encuentro durante su conferencia de este miércoles, López Obrador recordó que este evento, se realizará el viernes, sábado y domingo próximos en el Zócalo capitalino.

“Se propuso aquí que se reunieran todos los (youtubers) que quisieran ponerse de acuerdo para conformar una Red nacional y mundial para la defensa de la información”, recordó el mandatario.

Agregó que el propósito es que “la información no sea controlada por poderes económicos y políticos. Que se garantice la libertad plena en todo lo relacionado con el manejo de la información. Porque es tóxico todo lo que se recibe de información, sobre todo en los medios convencionales”, acusó.

“Entonces que siga habiendo esta información alternativa, independientemente, libre y sí, en efecto va a comenzar un Congreso el viernes y sábado y parece que vienen participantes de otros países: América del Sur, España… y va a ser en el Zócalo”, dijo el presidente, mientras que el vocero presidencial, Jesús Ramírez recordó que la inauguración será el viernes en la mañanera.

López Obrador sostuvo que será un encuentro interesante, “porque es la primera vez que se hace algo así, y va a ayudar mucho para que se pueda ir creando esta Red que no tiene que ver con ‘bots’, que no tiene que ver con financiamiento del extranjero, que no tiene que ver con el sometimiento a partidos políticos, que se pueda informar y que se esté lo más cerca al pueblo y lo más distante que se pueda al poder, este quien esté en el poder”.