En plena pandemia, aumentan casos de dengue y sarampión

En la última semana en México además de estar en la “máxima” intensidad de contagio por Covid-19 la Secretaría de Salud identificó que en 25 entidades crecieron los casos de dengue, en cinco más las enfermedades diarreicas y en la Ciudad de México y los municipios de la Zona Metropolitana los casos de sarampión. “Todas las otras enfermedades no hay que descuidarlas, nos puede salir muy cara la factura si se descuidan otras enfermedades”, afirmó en entrevista con El Sol de México Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Aseguró que “lo que vamos a empezar a ver es que además de coronavirus van a empezar a algunas otras enfermedades que siempre hay de forma epidémica. En el caso del sarampión sí es un caso adicional porque desde hace años no teníamos. Es falta de vacunas, falta de vacunación y durante los últimos años no se alcanzaron las metas de vacunación. Eso abrió la puerta para que hubiera mayor número de personas no vacunadas”.

Sociedad Preparémonos para una epidemia larga: López-Gatell

Llamó la atención de que “en el caso de sarampión los no vacunados representan un riesgo muy importante”.

En la última semana el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud indica que se acumularon 181 casos de sarampión, particularmente en las alcaldías de Gustavo A. Madero en donde suman 74 casos y las edades van desde los 3 meses hasta los 49 años de edad.

Además de la Ciudad de México y el Estado de México, Campeche es la única entidad con dos casos de sarampión.

Hay que recordar que a finales de marzo se registraron los primeros casos de sarampión en la capital del país, la mayor parte en la alcaldía Gustavo A. Madero, y otros en municipios conurbados.

Según las autoridades sanitarias, el contagio se debió a que la mayoría de las personas que padecieron la enfermedad se debió a que no contaban con la inmunización que comprende la vacuna, que incluye dos dosis.

Tan solo el 21 de marzo ya había 46 casos confirmados, cuando entre 2018 y 2019 el total de casos de sarampión registrados por la Secretaría de Salud fueron 34.

A decir del médico de la UNAM, Mauricio Rodríguez “en el caso de sarampión la forma de prevenirlo es la vacunación. Es importante que la gente que no sepa si está vacunada y está en una de las zonas más afectadas, en las alcaldías en la Ciudad de México, que vaya a los centros de salud y pregunten si es necesario que los vacunen. En el caso de los niños hay que asegurarse que tengan su esquema de vacunación completa. La vacuna contra sarampión se pone a los 12 meses y a los seis años de edad”.





Junto a Covid-19 no hay que olvidar que también están el VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B y tuberculosis que hay que diagnosticar de forma temprana y cuidar que los tratamientos se concluyan. Son enfermedades que están ahí además del virus de SARS CoV2. En el caso de dengue en lo que va de la vigilancia epidémica se han reportado tres mil 673 casos, lo que significa 40.4 por ciento adicional respecto de la misma semana de vigilancia en el año 2019. Esto es mil 58 casos adicional que en el mismo periodo del año pasado.

De los casos que resultaron positivos existe hasta ahora un menor número de personas que perdieron la vida con 11 fallecidos, frente a los 15 casos ocurridos el año pasado. El 62 por ciento de los casos confirmados corresponden a Veracruz, Jalisco, Tabasco, Guerrero y Nayarit.

El dengue es una enfermedad que se transmite por mosquitos hembra principalmente de la especie Aedes aegypti. Sus síntomas son fiebre dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. En casos extremos, puede causar la muerte, aunque estos casos son minoría. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud indica que no hay un tratamiento específico contra el dengue.

“En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evolución de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad de más de 20 por ciento a menos de uno por ciento”, dice la OMS.

Mientras que las cinco entidades en donde se incrementó la incidencia de enfermedades diarreicas respecto a la semana anterior son: Quintana Roo (75 por ciento), Colima (40 por ciento), Yucatán (25 por ciento), Guanajuato (16.7 por ciento) y Puebla (16.7 por ciento)