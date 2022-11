Emiten alerta en CDMX y Jalisco por casos de meningitis tras medicamento caducado

DURANGO. Los sistemas de Salud de Jalisco y Ciudad de México fueron alertados por lotes de medicamentos contaminados que estarían relacionados con los 11 casos de meningitis aséptica registrados en Durango, cuyos contagios se presentaron en hospitales privados.

Luego de la alerta, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) advirtió a los anestesiólogos no hacer uso de bupivacaina hiperbarica, utilizado para el bloqueo epidural que es la anestesia que se coloca en la espina dorsal de las pacientes para procedimientos gineco obstétricos o partos.

Hospitales privados de Jalisco pusieron en cuarentena sus dotaciones de Ropivacaína (Ropicones) 2mg/ml y Ropivacaína (Ropicones) 7.5mg/ml, los cuales se sospecha que provocaron los casos de meningitis.

El pasado martes 1 de noviembre se dio a conocer que siete mujeres fueron llevadas de emergencia a hospitales públicos tras presentar meningitis. Todas tenían el antecedente de haber sido sometidas a procedimientos quirúrgicos gineco obstétricos en hospitales privados de junio a la fecha.

Para el jueves 3 de noviembre el número de pacientes subió a 11 y se registró el primer fallecimiento. Se trata de una mujer de 31 años de edad, cuyos familiares informaron que dos meses atrás había dado a luz a una niña en el Hospital del Parque, ubicado al sur de la ciudad de Durango.

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) se reunió con representantes de hospitales particulares, personal del IMSS, ISSSTE y la Sedena para establecer un censo de pacientes que presenten síntomas típicos de una meningitis para ser derivados a un módulo habilitado en un área de Terapia Intermedia del Hospital General 450.

De igual forma se estableció que los médicos de las instituciones privadas, deberán informar a través de una página de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) sobre casos de mujeres en edad reproductiva que se hayan sometido a un procedimiento ginecoobstétrico por medio de un bloqueo, a partir del mes de mayo de este año y que presente, principalmente, dolor de cabeza intratable.

Adicionalmente se suspendieron los procedimientos quirúrgicos que requieran de una anestesia tipo bloqueo al paciente en hospitales del sector privado. Las cirugías urgentes fueron derivadas al Hospital Materno Infantil.

La titular de la SSD, Irasema Kondo Padilla, dejó claro que la meningitis aséptica no es contagiosa y no es ocasionada por algún microorganismo bacteriano. No obstante explicó que debido a que se observa un cuadro atípico ya se realizan investigaciones científicas para determinar cuál es la causa que está llevando a presentar dicho padecimiento, por lo que se acordó con el IMSS e ISSSTE para que expertos, principalmente aquellos encargados de neurología, neurocirugía, terapia intensiva e infectología, permanezcan atentos.

Luego de cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), este viernes fueron aseguradas las instalaciones del Hospital del Parque, junto con documentación y medicamentos, pues ahí fueron atendidos los primeros casos de meningitis aséptica tras la atención de un parto.

Fue un juez de control quien concedió la orden para que personal de la FGE, junto con la Secretaría de Salud de Durango a través de la Coprised, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), llegaron al lugar la madrugada del viernes, por lo que este permanecerá cerrado el tiempo necesario para las investigaciones. Con información de Isaura López /EL Occidental