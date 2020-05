El militarismo salido del clóset: Seguridad sin Guerra

El colectivo “Seguridad sin Guerra” expresó que el mandato presidencial sobre el actuar de las fuerzas armadas, simula el actuar de los cuerpos castrenses en tareas de seguridad hasta el 2024, ya que no establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue pues no incluye mecanismo de fiscalización o rendición de cuentas, y tampoco subordina a las fuerzas armadas al poder civil como lo exige la constitución.

El colectivo, quien en su momento criticó la decisión del expresidente Felipe Calderón de iniciar la guerra contra el narcotráfico, y la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, afirma que el acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones, ejecutar ordenes de aprehensión, asegurar bienes , resguardar y procesar escenas del crimen.

Foto: Twitter @s_singuerra

Así como hacer labores de seguridad publica en fronteras, aduanas, carreteras aeropuertos parques nacionales, sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas.

Más aún, refiere que las fuerzas armadas no quedaran subordinadas a un mando civil sino coordinadas, “en otras palabras, normaliza la práctica establecida desde el gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control y fuera del mandato constitucional”.

Foto: Cuartoscuro

Esto a decir de Seguridad sin Guerra es contrario a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la fuerza armada permanente a autoridades civiles.

Destaca que dicho acuerdo pone en evidencia que: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las fuerzas armadas de cuerpos civiles eso, quizá será el único cambio, “el militarismo salió del closet”.

Foto: Roberto Hernández

Expresa que en el documento, no hay una supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones, o revisiones de aduanas, puertos, transporte publico, etc, la fiscalización que prevé es interna, propia de la justicia militar y no de la civil.

Externó su rechazo a este nuevo golpe ya que la situación actual de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaben nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar en el militarismo en el país.