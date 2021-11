Arriesga su vida en honor a su madre: el Dr. Benítez atiende a pacientes Covid-19

Un año después que el coronavirus llegó a cambiar al mundo, el celular del Dr. Mario timbra, seguramente se trata de una familia donde alguien está contagiado, le piden ayuda... pese al riesgo, él no duda en atenderlos; el amor y las enseñanza de su madre, quien murió a consecuencia de este virus, lo impulsa a ayudar en cada momento de su vida.

“Al principio en mis consultas a domicilio no veía a pacientes Covid, después de la muerte de mi mamá los atiendo, porque no quiero que les pase lo mismo que a mi, no quiero que vivan esa angustia, yo quiero que se recuperen y que como familia puedan seguir juntos”, relató a EL SOL DE TAMPICO, Mario Iván Benitez Solano, quien antes de que llegara la pandemia tenía planes de casarse en el 2020 con su gran amor: Tania.

ERA UNA GRAN PERSONA Y PROFESIONISTA

Cuando Mario habla de su madre Alma Leticia Solano Villanueva, quien falleció el 23 de julio del 2020, evoca a una mujer profesionista con doctorado en educación pero sobre todo leal y alegre, que partió justo al inicio de esta epidemia, cuando los hospitales y servicios públicos estaban saturados.

“Como personal de la salud te sientes impotente al no haber podido hacer más ¿Por qué con tu mamá no pudiste? hubo un coraje, una frustración muy fuerte”, recordó.

Mario, quien incluso lleva la foto de su mamá en el carro para mostrársela a su hijo constantemente | José Luis Tapia

¡POR FIN SE CASÓ!

El pasado 23 de octubre del 2021, por fin el Dr. Mario, quien se ha convertido en papá, se casó como no pudo hacerlo en el 2020 por la pandemia.

Aunque su mamá ya no estaba físicamente, la foto de ella lució en la entrada del salón de bodas y en botonier de su saco, llevándola siempre cerca en este momento especial, en el que incluso estuvo inicialmente involucrada en la organización.

INFUNDEN EN SU NIETO EL AMOR A SU ABUELITA

“Para mi era un gran ejemplo y un modelo a seguir en cuanto al estudio y la salud. Mi hijo Elián hubiera sido su segundo yo; es muy lindo, muy risueño, alegre. En el instante que nació Elián le encontraron el parecido con mi mamá ¿Qué hubiera pasado si hubiera conocido a su primer nieto?”, se pregunta.

Mario, quien incluso lleva la foto de su mamá en el carro para mostrarsela a su hijo constantemente, ha decidido que su madre sigue a su lado y que no existirá virus que le impida agradecerle y amarla por siempre.

El Dr. Mario y su familia recuerdan a Doña Alma al subir al coche, en cada momento especial y la sonrisa del pequeño Elian, mientras que su foto se coloca en el altar para recordar que este Día de Muertos y siempre su recuerdo vive en ellos.