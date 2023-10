Desconocen estados inicio de vacunación anti-Covid

GUADALAJARA. Al menos 13 estados no cuentan con información ni con las dosis para llevar a cabo el Plan de Vacunación Nacional contra Covid-19, que según el Gobierno federal debe comenzar en este mes.

El pasado 12 de septiembre, Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud federal, informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se tenía lista la campaña contra Covid-19.

La Secretaría de Salud estimó en 24 millones 498 mil personas, entre adultos mayores de 60 años, embarazadas, menores de 59 años con enfermedades crónicas así como al personal de salud, que requerirán reforzar su vacunación.

Alcocer comentó que buscarían 10 millones 212 mil 693 de vacunas previo a que inicie la temporada de vacunación contra enfermedades respiratorias.

Hasta septiembre, México contaba con cinco millones 386 mil 200 dosis de la vacuna cubana Abdala, almacenadas en Birmex, informó la Cuatroté. También se prevé la llegada de cuatro millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik.

No obstante, las autoridades estatales de Hidalgo, Zacatecas, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora y Guanajuato manifestaron que la Federación no ha girado instrucciones ni proporcionado información oficial sobre la aplicación de refuerzos de las vacunas, por lo que no tenían una planeación respecto a la campaña ni fecha para su inicio. “Me adelantaron que nos va a llegar un oficio en el que nos darán instrucciones”, refirió el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios.

Víctor Molina, responsable de Vacunología Universal del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes, dijo que debido a que los lineamientos para la campaña de vacunación los establece el Gobierno federal no podían comenzar.

En Veracruz, la Secretaría de Salud no ha informado si se llevará a cabo la jornada de vacunación, mientras que los Servicios de Salud de San Luis Potosí también desconoce la información de la campaña contra Covid-19.

El secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, comentó que la información que tienen es la que se da en la conferencia del Presidente, por lo que esperan que les lleguen la vacuna Abdala de Cuba o Sputnik de Rusia, aunque no descartó que el Gobierno federal compre de otra marca.

Las secretarías de Salud de Hidalgo y Durango informaron que ya no contaban con biológico. En Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, advirtió que sólo se aplicarán biológicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

El Sol de México consultó a la Secretaría de Salud federal sobre el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 y la respuesta fue que el próximo martes se dará toda la información. Con información de Nurit Martínez y Editoras OEM, Raúl García | El Sol de Zacatecas