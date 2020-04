México registra 26 mil 519 casos de Covid-19: Ssa

“Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil“ y las personas que pueden ser observadas son 3 mil 181, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien tomó más de una hora en explicar cómo un profesor el método técnico de los casos.

Al presentar su modelo Centinela de Vigilancia epidemiológica, el subsecretario dijo que cada una de las 3 mil 181 personas que han sido confirmadas mediante una prueba como portadoras del Covid-19 “representa a otras 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, qué no tenían síntomas, que su médico no identificó y que cumplían la definición de caso, etcétera”.

De ser así la cifra de casos confirmados sumaría 38 mil 172 casos.

En el salón Tesorería la Secretaría de Salud informó que el subsecretario López-Gatell afirmó que “México utiliza un método probado, científicamente fundamentado, de vigilancia eficiente, que se estableció en 2006”, que fue desarrollado por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Al presentar el informe de contagio y evolución del coronavirus, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología dijo que hasta ahora son 174 personas fallecidos, 502 personas hospitalizadas en condiciones graves y otros 111 que por su gravedad requirieron ser intubadas.

Al observar la evolución de los casos el funcionario dijo que el crecimiento de casos “continúa y van acrecentándose. Día con día tenemos más casos y estamos en una curva ascendente”.