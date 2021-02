Cenace anuncia cortes de energía eléctrica en 12 estados del país

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó en sus redes sociales que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes “rotativos y aleatorios” en la energía eléctrica en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En su mensaje agregó que la interrupción del servicio será de las 18:00 a las 23:00 horas, por lo que pidió a la población a tomar las medidas preventivas y pertinentes ante la afectación del suministro.

▶️CFE decidió no comprar gas caro: IHS Market

a partir de las 18:00 h y hasta las 23:00 h (hora centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país. — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

En su cuenta de Twitter, el regulador del flujo eléctrico en el país informó que se tomará esta medida debido a un aumento en la demanda de electricidad durante la tarde y noche y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

La suma de esfuerzos optimizará en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida, por lo que se recomienda: — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Asimismo, aseguró que la “suma de esfuerzos” optimizará el uso y consumo de la energía cuando ésta sea restablecida, por lo que exhortó a la ciudadanía a apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

▶️CFE prevé una afectación de 20 mil mdp por apagones

La suma de esfuerzos optimizará en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida, por lo que se recomienda: — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Finalmente, el Centro Nacional de Control de Energía mencionó que los cortes de energía programados contribuyen al balance carga-generación y prometió seguir informando sobre la situación nacional.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Desde el lunes el Cenace y la CFE dieron a conocer la falta de gas natural y combustibles necesarios para alimentar las plantas que generan y distribuyen la electricidad a cada hogar mexicano, ante congelamiento y daños a la infraestructura de los gasoductos que se tienen en Estados Unidos y que surten a México.

Con información de Jacob Sánchez y Karla Díaz.