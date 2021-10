Cárteles utilizan videojuegos para reclutar a niños

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó ayer que grupos del crimen organizado comenzaron a reclutar a menores de edad como “halcones” a través de videojuegos populares como Free Fire, Call of Duty, Grand Theft Auto y Gears of War.

“Esto se hace a través de las consolas de PlayStation, XBox o Nintendo o Switch… El modus operandi es que el reclutador aparenta ser un joven, les hace llegar (a los niños) invitaciones privadas de madrugada o cuando están los padres trabajando, cuando hay una falta de vigilancia adecuada, y los empiezan a invitar cuando ven que tienen interés por este tipo de juegos, por las armas, por la adrenalina”, explicó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

➡️ Urgen a crear ley para registro de detenciones

El funcionario detalló que los reclutadores no usan palabras directas como ‘narco’, ‘cártel’ o ‘sicario’, sino que recurren a las siglas de los grupos criminales como CJNG (del Cártel Jalisco Nueva Generación) o CDN (que utiliza el Cártel del Noreste). También a palabras en donde combinan números y letras como ‘sicari0s’ o ‘c4rt3l’.

“Los juegos que utilizan son juegos con un alto contenido de violencia… y a partir de ahí se empiezan a vincular”, añadió Mejía Berdeja. Desde el anonimato, los criminales entran en contacto con los menores y comienzan el proceso de contacto, comunicación, persuasión y reclutamiento.

En conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad expuso el caso de tres menores de entre 11 y 14 años, originarios de Tacolula de Matamoros, Oaxaca, que fueron reclutados para trabajar como “halcones” en Monterrey, Nuevo León, a cambio de ocho mil pesos quincenales. El contacto se dio a través del videojuego Free Fire.

Debido a que los adolescentes fueron reportados por sus familiares como desaparecidos, las autoridades pudieron dar con el domicilio donde permanecían resguardados a través de un trabajo de inteligencia.

“Este caso es importante y entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales”, dijo el funcionario.

No es el único caso. Semanas atrás el periodista Óscar Balderas presentó en el noticiero de Luis Cárdenas, de MVS Noticias, el testimonio de un adolescente, identificado como Alfredo, que recibió la invitación de un usuario con seudónimo EL KIL0Z CDN mientras jugaba en línea Grand Theft Auto, a las tres de la madrugada del 18 de septiembre.

Sociedad Policía comunitaria recluta a menores

El menor aceptó la solicitud de ese extraño gamer que en su foto de perfil aparentaba tener no más de 18 años y vestía chaleco antibalas, pashmina y casco militar. Tras aceptar la solicitud, aquel usuario creó un evento llamado “Reclutamiento abierto CDNZ - ZETAZ Vieja Escuela – 35 Batallón” con dos opciones: estoy interesado o compartir esta publicación.

El Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela son facciones disidentes del sanguinario grupo de los Zetas.

Alfredo fotografió con su celular la pantalla donde quedó evidencia del evento y del perfil del reclutador, quien contaba con 228 seguidores y seis amigos. El adolescente contó al periodista que ya se había topado antes con dos invitaciones similares, una que supuestamente provenía del CJNG y otra del Cártel de Sinaloa.

Balderas comentó a El Sol de México que desde que publicó el caso ha recibido siete denuncias con historias similares de reclutamiento en línea.

Se buscó a las principales empresas de videojuegos para conocer su postura. Nintendo y Microsoft (que fabrica las consolas Xbox) no respondieron al cierre. Sony, propietaria de PlayStation, declinó hacer comentarios.

➡️ Más de 30 mil niños son reclutados por el crimen organizado: ONG

COPIAN A EJÉRCITO DE EU

La semana anterior, la organización Reinserta alertó que en los últimos 20 años más de 30 mil niños mexicanos han sido reclutados por el crimen organizado.

La captación de personal a través de videojuegos no es algo nuevo. Es una herramienta utilizada por ejércitos de países como Alemania y Estados Unidos para hacerse de nuevos miembros. Este último fue pionero con el desarrollo del videojuego America’s Army en 2002, que tuvo el propósito de paliar la falta de personal en un momento que el número de voluntarios era inferior a los que había incluso al final de la Guerra de Vietnam.

A un año de salir a la venta, 1.1 millones de personas ya se habían sometido a “un entrenamiento básico” con el videojuego del ejército estadounidense, informó entonces la agencia Reuters.

Desde aquel momento, el Departamento de Defensa de EU fortaleció su estrategia de captar gamers para transformarlos en futuros soldados. Tal fue su éxito que surgió el término militainment, una palabra que fusiona las palabras entertainment (entretenimiento) y military (militar).

De acuerdo con InSight Crime, el confinamiento por la pandemia, que tiene a los menores más horas frente a la pantalla y en línea, ha aumentado el atractivo para reclutarlos vía videojuegos.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Al finalizar 2020, el número de gamers en México alcanzó la cifra de 72.3 millones, un aumento de 5.5 por ciento con respecto a 2019, indican datos de The Competitive Intelligence Unit. Esto equivale a 57.4 por ciento de la población del país.

En septiembre de este año, una investigación de The Wall Street Journal reveló que el CJNG estaba utilizando Facebook para reclutar y entrenar a jóvenes.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, presentó un decálogo de recomendaciones para evitar que los menores sean presas del crimen organizado. Destacan no jugar con desconocidos, establecer horarios de juego, no compartir ubicación, no proporcionar datos personales y reportar cuentas sospechosas.

“No se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella”, concluyó.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️