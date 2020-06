Canacintra advierte que Cofepris restringe acceso a pruebas de Covid-19

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) acusó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pone restricciones a la importación de pruebas para detectar Covid-19.

Enoch Castellanos, presidente de Canacintra comentó que el gobierno permite que lleguen medicinas e insumos sin registro sanitario, pero en el caso de las pruebas para Covid-19 “las tienen muy restringidas pareciera ser que no le interesa al gobierno que se hagan pruebas, porque pudiera escalar el número”, señaló.

Afirmó que las pruebas son esenciales para que las empresas tengan un control sanitario de su personal, “si tú no evalúas al personal que va a laborar contigo. No sabes si está contagiado de Covid-19-o no sobre todo porque la mayoría de los casos son asintomáticos”.

El dirigente de Canacintra aseguró que en la industria de Autopartes de la cadena de proveeduría del sector Automotriz compraron pruebas rápidas, “¿cuál es el problema con ellos?, que está viendo mucha restricción a la importación de pruebas por parte de la Cofepris”.

El empresario dijo que el ausentismo en los centros de trabajo se elevará sino se brinda un ambiente que evite el contagio de Covid-19, por ejemplo, en Ciudad Juárez, las empresas maquiladoras registran que 30 por ciento de su personal falta a trabajar. “Habiendo aumentos en los contagios y fatalidades se incrementará el ausentismo por un temor normal de acudir a trabajar, no hemos llegado ni siquiera al pico la pandemia”, afirmó.

Enoch Castellanos calificó como un acto de “cinismo total” que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que se domó la pandemia y lo que da es un mensaje de que hay control de la epidemia y provoca un relajamiento en la población.

“Repruebo la actitud del de reiniciar sus giras. Es el jefe de todos los tipos de gobierno del país y su ejemplo es de relajamiento. Ya son frecuentes las fotos en donde va a algún lugar y él no usa cubrebocas o gel antibacterial”, aseveró.

