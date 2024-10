Aumenta 60% el decomiso de armas rusas

El decomiso de armas y municiones de fabricación rusa creció 60 por ciento en el último año, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y fiscalías estatales a la que El Sol de México tuvo acceso.

Según la información, mientras que entre enero y agosto de 2023 un total de nueve mil 123 cartuchos y armas de fabricación rusa fueron decomisadas por las Fuerzas Armadas mexicanas en distintos estados del país, la cifra alcanzó los 14 mil 618 en el mismo periodo de este año. El número es el más alto en los registros oficiales.

El destino del arsenal son los grupos criminales que suelen adquirir armas en países como Estados Unidos y las trafican a México por mar y la frontera norte, de acuerdo con los reportes que incluyen datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cada año, ingresan ilegalmente a México, desde Estados Unidos, casi 20 mil armas que terminan en manos de cárteles según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés).

La mayoría del armamento, de acuerdo con ATF, es de fabricación estadounidense, pero también de Rumania, Georgia, Italia, Austria, Rusia y Brasil.

México denunció que armas de uso exclusivo del Ejército estadounidense han entrado a territorio nacional y caído en manos del crimen organizado.

“Rusia es el segundo exportador de armas en el mundo, sólo después de Estados Unidos, y aunque desde hace casi una década los países de América Latina dejaron de comprar armamento al Kremlin, el poder de los cárteles mexicanos les permite adquirir arsenal de cualquier procedencia en cualquier parte del mundo para traerlas a México”, consideró David Saucedo, experto en armamento y temas de seguridad.

Recordó que las organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa tienen presencia en al menos 100 países en el mundo y en los últimos cinco años han extendido sus operaciones delictivas en Europa, donde se encuentra Rusia. “Adquirir y traficar las armas desde cualquier parte del mundo les resulta cada vez más sencillo, pues han logrado tejer redes con traficantes internacionales y las propias empresas fabricantes”, dijo el experto.

Saucedo no descartó que las organizaciones delictivas puedan aprovechar situaciones de emergencia como la guerra para adquirir armamento en el mercado negro.

En junio del año pasado, la embajada rusa en México alertó sobre el tráfico de armas desde Ucrania a Tamaulipas, a través de funcionarios ucranianos corruptos.

“Nos gustaría llamar su atención sobre el lanzacohetes antitanque AT4 de fabricación sueco-estadounidense, que lleva un representante de uno de los cárteles mexicanos en el estado de Tamaulipas. Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania”, señaló la sede diplomática en un mensaje en su cuenta oficial de X. La embajada se refería a un video en el que se ve a un hombre, presunto integrante de un cártel, quien lleva en el hombro derecho un lanzacohetes AT4 y se dirige hacia donde se encuentran estacionados un vehículo y varias camionetas donde hay más personas, en un camino de terracería, presumiblemente en algún lugar en la frontera de Tamaulipas.

La mayoría del armamento ruso decomisado en los primeros ocho meses del año, de acuerdo con la información, son cartuchos calibre .223 de la marca Tul-Ammo, los cuales son producidos por la empresa The Tula Cartridge Works and The Ulyanovsk Cartridge Works, con sede en Rusia. Estas municiones cuentan con un proyectil con camisa bimetálica que produce un menor desgaste del cañón y preserva la vida útil de las armas de fuego, según promociona en su página oficial. El costo oscila entre los 600 y mil 200 pesos cada uno.

También hay pistolas Makarov, consideradas de las mejores armas de puño porque pueden producirse en masa y a muy bajo costo. Su ficha indica que es un arma efectiva contra infantería, vehículos y embarcaciones sin blindaje o que cuentan con fortificaciones ligeras. También hay fusiles de asalto AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo, una de las armas favoritas de los grupos del narcotráfico.