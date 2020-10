Así fue el paso del huracán Delta por Cancún

El huracán Delta tocó tierras mexicanas la madrugada de este miércoles, causando lluvias, fuertes vientos y daños en vías públicas.

Luis Alberto Ortega, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (Cenacom), dijo que el huracán Delta dejó varios postes de luz dañados así como más de 90 árboles caídos, lo que provocó la falta de luz en zonas como Cozumel, Benito Juárez y algunas otras regiones de Quintana Roo.

En redes sociales han comenzado a circular videos en donde se aprecia la intensidad con la que la tormenta entró a Quintana Roo y Yucatán.

⚠️🌀ANTES DE LA TORMENTA ⚠️😱

El huracán delta golpeará #Cancún, #PlayadelCarmen, #PuertoMorelos, #Tulum #Holbox #islacontoy #IslaMujeres #cozumel en las próximas horas. MANTENTE INFORMADO, 🙏🏽✨ #hurricane #mexico #hurricanedelta #storm pic.twitter.com/xKZVW0duvB — Alerta Quintana Roo (@Alerta__QRoo) October 6, 2020 Los sonidos del monstruo #Delta aquí en #Cancun la madrugada de este miércoles. #Deltahuracan #deltahurricane #Huracan #HuracanDelta #hurricanedelta 🌪 pic.twitter.com/tggeUazD9i — Christopher Robin 🇻🇪 (@ChrisRoOficial) October 7, 2020 🔴 Huracán Delta comienza a sentirse en Cancún. Video desde Jardines del Sur 3. pic.twitter.com/QPG52Vy6lZ — Vivir en Cancún (@LaVidaEnCancun) October 7, 2020 Comienza #Delta en #PlayadelCarmen pic.twitter.com/6h0fIL2xLu — Jess Orellana (@Say_jesssss) October 7, 2020 🇲🇽 | AHORA - HURACÁN DELTA: Cancún: pic.twitter.com/vhxlgxr5GH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2020 #HuracánDelta 4:44am Cancún, QRoo. pic.twitter.com/GZq4kEFNnU — Aarón (@holapun) October 7, 2020

Además, se cayeron toldos de establecimientos y ramas de árboles, y la lluvia generó encharcamientos e inundaciones en varias zonas habitacionales.

🔴 | ¡ASÍ LUCE LA ZONA TRAS EL PASO DEL HURACÁN #DELTA! / Poderoso fenómeno, aquí algunas imágenes de Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen.



Chiapas Noticias al Momento pic.twitter.com/D4qsGr9erj — CV MÁS RED AGS (@cvmasred) October 7, 2020 Fuertes vientos provocados por el huracán #Delta provocaron la caída de árboles en las avenidas principales de Cancún, Quintana Roo#Cancún#QuintanaRoo pic.twitter.com/0F6De26oof — Adrian Cisneros (@AdrianCisAzul4) October 7, 2020 🔴 Huracán Delta comienza a sentirse en Cancún. Video desde Jardines del Sur 3. pic.twitter.com/QPG52Vy6lZ — Vivir en Cancún (@LaVidaEnCancun) October 7, 2020

En la zona hotelera, en el Bulevard Kukulcán se pueden apreciar daños en fachadas de inmuebles y comercios.

NEW: structural damage on Cancun strip from Hurricane #Delta that came in as a Cat 2 but with incredible cold cloud tops at -97C. Damage survey continues @RadarOmega_WX pic.twitter.com/2LDMqhZpD4 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) October 7, 2020

En otros puntos del estado, como en Playa del Carmen el viento era tan fuerte que usuarios describieron su sonido como un lamento.

Como duerme uno con este ruido 6:30 , parecen lamentos #HuracanDelta #PlayadelCarmen pic.twitter.com/W3PcnuMxi6 — Veronica Garcia (@vronikg) October 7, 2020

El servicio eléctrico también se vio afectado, pues en videos capturaron el momento en el que la zona se queda completamente a obscuras.

ASÍ amaneció #PlayadelCarmen al paso del #HuracanDelta #Huracan #QuintanRoo #HurricaneDelta video de @tatushkarrion pic.twitter.com/BPXWOcN3BZ — ReporteLobby Turismo (@ReporteLobby) October 7, 2020 Sobrevivimos al #HuracanDelta #PlayadelCarmen pic.twitter.com/GblmkpHwTg — MD (@dmf201) October 7, 2020 #HuracanDelta #PlayadelCarmen #FuerzaQuintanaRoo #HurricaneDelta pic.twitter.com/um4K9DmQxP — 𝔐. ✞ (@iNoSoyMaria) October 7, 2020 Así amanece la entrada de mi casa en #PlayadelCarmen

Afortunadamente, vamos llevándola “bien”, hasta ahora 🙏🏽 #Deltahuracan #HuracanDelta #FuerzaQuintanaRoo #Categoria2 #deltahurricane #deltahurricane #Huracan #delta #Cancun pic.twitter.com/znf60Hry8C — . (@atypical_y) October 7, 2020

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que alrededor de las 05:30 horas, el huracán Delta tocó tierra en Puerto Morelos, Quintana Roo, y se degradó a categoría 2.

Mientras que el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que durante las próximas horas el huracán Delta provocará lluvias intensas, descargas eléctricas, rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora y marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura.

Reiteró el llamado a seguir informados de los avisos de las autoridades y no salir de casa.