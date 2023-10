Adicciones, problema presente y creciente en la UNAM: Jorge Alfredo Cuéllar

“Vi con mucha preocupación en el bachillerato, algunas preparatorias y CCH, donde el tema de las adicciones, alcoholismo, drogas, es un problema presente y creciente. Demanda una atención especial”, dice Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y uno de los 17 aspirantes al cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con El Sol de México, el académico señala que en la Ciudad de México hay sitios donde se expenden bebidas alcohólicas y drogas sin que haya un acompañamiento de las autoridades.

Afirmó también que dentro de los focos prioritarios de atención, la UNAM requiere atender la violencia de género, el acoso, las violaciones y maltrato a la mujer, “es un problema social, pero que no debe existir en una universidad”.

¿Cuál es la razón por la que usted decide aspirar a la Rectoría de la UNAM?

He sido universitario toda mi vida. De hecho, mis padres fueron universitarios, yo entré a la Escuela Nacional Preparatoria número 2 en 1970. En la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán tengo 47 años de antigüedad. Conozco muy bien a la universidad, sus problemas, sus carencias y creo que tengo propuestas para no empezar de cero, sino continuar un trabajo en beneficio de toda la comunidad universitaria y, desde luego, en beneficio del país.

¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la UNAM? y ¿cuál diría que en este momento requiere ser foco de atención?

Un foco de atención, he señalado, es que debemos actualizar la legislación universitaria: la Ley Orgánica, el Estatuto General, el Estatuto de Personal Académico, por mencionar algunos.

Tienen bastantes años de haber sido emitidos y esta es una oportunidad, al concluir este ciclo e iniciar uno más, de pensar y estudiar fuertemente, la posibilidad de modificar el marco legal de la universidad.

También queda todavía pendiente, se atendió, pero hay mucho que hacer, en materia de violencia de género, acoso, en caso de violaciones, maltrato a la mujer y a otros de géneros dentro de la universidad.

Es un problema social, pero que no debe existir en una universidad, deben centralizarse todos los esfuerzos para ver y atacar las causas, prevenir esto que ocurre y, quizás, con lo que se haga en la universidad en esta materia podemos extenderlo a la sociedad para que también se pueda atender el problema tan grave en el país.

Otro problema que he detectado, porque estuve en la comisión especial de seguridad, donde fui secretario y visité prácticamente todos los planteles del área metropolitana, vi con mucha preocupación en el bachillerato, algunas preparatorias y CCH, donde el tema de las adicciones, alcoholismo, drogas, es un problema presente y creciente.

Demanda una atención especial, una cultura de no adicciones, en acompañamiento, un marco no legal. No me interesa sancionar, sino prevenir los problemas, atenderlos y en conjunción con las autoridades capitalinas para el caso del CCH.

En la Ciudad de México hay sitios donde se expenden bebidas alcohólicas y drogas sin que haya un acompañamiento de las autoridades y debe haber un diálogo muy fuerte con ellos.

¿Qué otro tema destacaría como prioritario?

Otro aspecto que se me hace importante es el de tener un mayor acercamiento con el gobierno federal. Hubo momentos complicados desde que inició el gobierno actual federal con la universidad.

Puso en marcha con una mala comunicación. Para el presupuesto se omitieron algunas cifras y generó preocupación en la universidad. Fue el inicio de una confrontación que siguió con la ley de investigación, luego con la de Educación Superior y, obviamente, con las nuevas reglas de Conahcyt, lo que generó un ambiente, no de confrontación sino de poco entendimiento.

Por eso, estoy proponiendo un acercamiento grande, en particular, con cualquiera de las dos mujeres: Xóchitl (Gálvez) o Claudia (Sheinbaum). Eso efectivamente, implica no ceder en las posiciones de la universidad, más bien convencer, tener todos los elementos y fundamentos para ponerlos por encima y en beneficio de la comunidad universitaria y para la sociedad mexicana.

De los 17 candidatos, ¿por qué usted debería ser el próximo rector?

Soy el único maestro en Ciencias y no es pecado. En mi vida le he apostado más al trabajo de docencia, al apoyo de los alumnos. Tengo prácticamente 200 tesis de licenciatura asesoradas, tengo un impacto fuerte.

No dejo de hacer investigación y extensión. Soy, de los 17 candidatos, el que tiene el grado de maestro, no es una limitante, no me impide estar en esto y lo que me mueve precisamente es esta convicción de lo que es ser universitario.

Estoy convencido de que la universidad tiene un papel importantísimo de formación de cuadros, de críticos, de talentos para la universidad y el país. Estoy convencido y creo que algunas de mis propuestas pueden resolver esto. Muy relacionado con estas situaciones las puse en mi proyecto de trabajo, y los 17 aspirantes estamos aportando ideas, propuestas, programas.

La nueva rectora o rector que llegue debe tomar en cuenta lo que están proponiendo todos. Algo va a servir en beneficio de la universidad. Todos somos universitarios.





En su caso, ¿qué debería valorar la Junta?

Pediría que valoren mi trayectoria como universitarios, mi trabajo e impacto entre los estudiantes. Mis alumnos, tengo 47 años, desde la primera generación de Cuautitlán y me tienen afecto grande. En este proceso hay muestras de apoyo, además de que soy el único de los aspirantes que pertenezco al STUNAM, a la sección académica del sindicato y eso me ha permitido un trato fuerte, amable, digno con los trabajadores de la universidad, pero no descarto el buen trato y buena relación con el Apaunam.