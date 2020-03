Adhara, la niña genio que sueña llegar a la NASA

A sus 8 años de edad, Adhara Mayte Pérez ya es una niña genio. Con un alto coeficiente intelectual, estudia Ingeniería Industrial en Sistemas en CNCI e Ingeniería Industrial enfocada en matemáticas UTEL y su sueño es estar en la NASA.

En el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana, Mayte compartió con el público su experiencia y mencionó que “cuando me cuesta trabajo la vida me imagino dónde quiero estar y me veo en la NASA, así que vale la pena intentarlo”.

La pequeña, quien a los tres años fue diagnosticada con el síndrome Asperger y Autismo, confía que al término de sus estudios ingresará a la Universidad de Arizona para estudiar la carrera de Astrofísica y convertirse en científica y astronauta.

Tomó cursos de ondas gravitacionales, agujeros negros y astronomía observacional en el Instituto Astronomía en UNAM, pertenece a la Sociedad Astronómica Nibiru de la Facultad de Ciencias UNAM y participó en “Ciencia en zapatillas” en INAOE.

“Yo quiero estudiar Astrofísica, para ser astronauta, ir a Marte”, dijo Adhara Mayte Pérez en la entrevista.

Actualmente se encuentra elaborando un proyecto en conjunto con su compañero Fernando, acerca de una pulsera inteligente para medir las emociones y poder prevenir que niños con discapacidad entren en crisis o convulsiones. También comentó que acaba de terminar su libro “No te rindas”, que duró cuatro años de elaboración de su vida.

Asimismo, Nayeli Sánchez, mamá de Adhara, mencionó que se siente orgullosa por su hija que es autista, porque está rompiendo esos paradigmas, es una niña normal, ella juega con cualquier niño, le gusta la bicicleta, tiene a sus amigas, sus primos y los sábados y domingos van con la familia y entre semana va a la escuela.

“Me siento bien orgullosa de como es Adhara, es una niña muy noble y siempre quiere ayudar a los demás (...) La discapacidad es una condición de vida diferente y es bonito porque motiva a otros niños”, dijo Nayeli Sánchez.