Sheinbaum niega desacato ante solicitud para eliminar la reforma judicial en el DOF

La presidenta Claudia Sheibaum aseguró no estar en desacato ante ley sobre la suspensión definitiva para eliminar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, ordenado por parte de la jueza de distrito en Veracruz, Nancy Juárez.

En la conferencia “la mañanera del pueblo”, la mandataria indicó que una vez que reciba la notificación, la consejería jurídica enviará al Congreso de la Unión la pregunta sobre si es factible que una jueza pida la suspensión de la publicación de la reforma, pues es el Poder Legislativo quien ordenó se publicara, “pero si ustedes se dan cuenta es totalmente irregular”, indicó la presidenta de México.

“Son los propios jueces, magistrados, ministros, que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución”, expresó.

México No se bajará decreto de la reforma judicial del DOF y Sheinbaum denunciará a jueza

Claudia Sheinbaum dijo que la orden de la jueza es improcedente pues “hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en el país. Una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar.

“Imagínense ustedes hice una consulta a través de la consejería jurídica quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido en 30 años, ¿qué quiere decir eliminar?, pero además esta jueza fíjense que claro es, no puede haber juicio de amparo”, expresó la mandataria.

Advirtió que la consejería jurídica va a notificar al Consejo de la Judicatura para que se sancione a la jueza ya que está violando la ley de amparo.

“Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el estado derecho pues son ellos y ellas, ¿o qué, apoco no es claro el artículo 61?, es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento porque es muy fácil decir que la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato, y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación”, manifestó la presidenta.