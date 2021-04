Se suma Félix Salgado Macedonio a plantón en oficinas del INE en la Ciudad de México

Ciudad de México.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio se incorporó al plantón que sus simpatizantes de distintos municipios de Guerrero y habitantes de la Ciudad de México, mantienen desde el lunes frente a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital del país, en defensa de la democracia.

El oriundo de las Querendas, antes participó en la protesta que se realizó en el puerto de Acapulco, a la altura del Asta bandera y después viajó a la Ciudad de México, arribando al campamento minutos antes de las nueve de la noche de este 6 de marzo, acompañado de su familia, cuyos simpatizantes con el proyecto de la Cuarta Transformación, protestan por lo que califican como decisión arbitraria de los consejeros del INE porque vulnera la soberanía popular. Estado Simpatizantes de Félix Salgado Macedonio marchan en la Ciudad de México

En coro lo recibieron: ¡Félix aguanta, el pueblo se levanta!quien agradeció a sus compañeras y compañeros que por convicción, siguen manifestándose pacíficamente, luchando por la Cuarta Transformación en Guerrero y alzando la voz en defensa de la democracia.

En respuesta, sus simpatizantes le expresaron su respaldo. Salgado Macedonio recordó que, la actitud antidemocrática de siete consejeros del INE, obligó al pueblo a defender su voluntad y se ha recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para no permitir que se atropellen los derechos ciudadanos, por lo que esperará la resolución del órgano electoral y adelantó que Guerrero no se rendirá en esta lucha.

“Vamos a esperar cual es la resolución que tome, dependiendo de lo que diga es como vamos a actuar; y una cosa les decimos, que no se equivoquen con Guerrero, en Guerrero la patria es primero y no hay paso atrás, no nos vamos a rendir, no nos vamos a dejar”.

Al grito de ¡Guerrero, Guerrero, Guerrero!, Félix Salgado, informó que pernoctará en el campamento frente al INE y mañana a primera hora saldrá a la sede del Tribunal Electoral para continuar la lucha pacífica de los guerrerenses contra un Instituto Nacional Electoral que ha quedado desacreditado.

“Vamos a permanecer en el INE una comisión y otra comisión mañana a las 8 de la mañana nos vamos al Trife, vamos a estar allá, para que de una vez sepan, vamos a esperar cual es la resolución que van a dar y les digo al país, les digo a la república, este órgano electoral ha quedado completamente desacreditado, vamos a pedir, vamos a exigir que haya juicio político para los siete consejeros que votaron en contra de la democracia en Guerrero”, reiteró.

¡Viva Guerreo! ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la Cuarta Transformación!, concluyó su mensaje Félix Salgado entre las porras y aplausos de los ciudadanos que le refrendaron su apoyo en la lucha por la democracia, “Félix amigo, el pueblo está contigo”, corearon para concluir el encuentro.