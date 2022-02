Registran explosión en edificio contiguo a la embajada de México en Ucrania

El canciller Marcelo Ebrard informó este viernes sobre una explosión en el edificio contiguo a la embajada de México en Ucrania, que impidió el paso a la embajada Olga García, quien permanece atenta al apoyo que los connacionales que permanecen en la nación europea, bajo fuego ruso.

“Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en el edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia. Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: La invasión rusa en Ucrania es total

Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

En otro mensaje, el responsable de la diplomacia mexicana mostró una fotografía en la que un grupo de mexicanos abordan un autobús para trasladarse a Rumanía.

“Autobús saliendo de Ivano-Frankkisk rumbo a Rumanía con mexicanos apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumania”, escribió Ebrard.

Autobús saliendo de Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania con mexican@s apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumania. Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús,lo lograron. Bien hecho!!! pic.twitter.com/W2PxrGf9fH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 25, 2022

Agregó que el traslado de los connacionales fue toda una negociación para que el propietario del autobús no cancelara el traslado. “Lo lograron, bien hecho”, agregó el canciller.

Marcelo Ebrard condenó ayer por la noche la intervención militar de Rusia en Ucrania y solicitó el cese inmediato de las hostilidades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y evite sufrimiento”, dijo el canciller en un mensaje en Twitter, el cual dijo son las instrucciones que le solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al mensaje que se comunicará en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Además agregó que la embajadora mexicana en Ucrania le reportó que los mexicanos residentes en el país europeo están en buenas condiciones.