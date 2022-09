Yo no declaro la guerra, dice AMLO tras críticas sobre reforma a la Guardia Nacional

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a su iniciativa para mandar a su cuerpo policiaco, la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dijo que no busca militarizar el país y aseguró que su iniciativa es diferente a las acciones que emprendió el exmandatario panista Felipe Calderón en 2006 con su guerra contra el narcotráfico, “yo no declaro la guerra”, dijo el mandatario.

“¡No! Si no somos iguales, yo no declaro la guerra, no le he dado órdenes al Ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente ¡No! No somos iguales", insistió.

Te recomendamos: Aprueban comisiones del Senado dictamen de reforma a la Guardia Nacional; pasa al Pleno

De acuerdo con el Artículo 21 constitucional, que se reformó en 2019 para crear a la GN, la Federación tendría esta corporación policial, pero con un carácter civil, mientras que en uno de los artículos transitorios se estipuló el apoyo de elementos de la Sedena por cinco años. Sin embargo, la propuesta del mandatario apunta que esta institución será administrada y operada por las Fuerzas Armadas y tendrá facultades para investigar y detener a presuntos delincuentes.

Senado aprueba la iniciativa en comisiones

Ayer, con el rechazo de la oposición, el Senado de la República aprobó en comisiones el dictamen de la Cámara de diputados que avaló la iniciativa del presidente para darle el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena.

Es de mencionar que en el génesis de la GN se acordó que dicha corporación estaría apoyada por elementos de la Sedena hasta que se consolidara con elementos civiles y se estableció un plazo de cinco años para este propósito.

Política Adán Augusto López pide a senadores morenistas dejar pugnas y aprobar reformas de GN





Rencillas en Va por México tras reforma a la GN

También, ayer, se suspendió provisionalmente la alianza opositora de “Va por México” (PRI, PAN y PRD), luego que el PRI insistió en apoyar las medidas militaristas de López Obrador, al reiterar que presentará una iniciativa para que las Fuerzas Armadas sigan realizando tareas de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024 como originalmente se había estipulado en 2019, cuando se creó la GN.

Sin embargo, el PRI, luego que se oponía a que el Ejército hiciera tareas de seguridad, ahora, apoya la estrategia del mandatario federal al decir que es necesario que las Fuerzas Armadas sigan contribuyendo en tareas de seguridad pública, pues de lo contrario quedará desamparada la población.

Diversos analistas consideran que el Gobierno coaccionó al líder nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, para que los legisladores de su partido respalden al presidente con la militarización del país, pues tenía en puerta un proceso de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito en el Congreso que inició la Fiscalía de Campeche.

La gobernadora de ese estado, Layda Sansores, con anterioridad, estuvo ventilando audios donde daba cuenta de presuntos actos de corrupción de Alejandro Moreno, pero desde que el PRI enmendó la ruta y apoya al presidente con este tema, se detuvieron los revelaciones de la gobernadora de Campeche.

Por otro lado, el dirigente priísta y Mario Delgado, líder del partido oficialista, Morena, coincidieron ayer en que no hubo negociación “en lo oscurito” para que el PRI respalde al mandatario federal en su nueva estrategia de seguridad que dejara a la GN en manos de la Sedena.

Hoy jueves se dicutirá la reforma

Se tiene previsto que este jueves el Senado discuta la minuta para concretar esta reforma presidencial y, con ello, se oficialice el control de la seguridad del país bajo la batuta de los militares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

No obstante, la oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano adelantó que va a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad para evitar que prospere la iniciativa presidencial.