Xóchitl Gálvez dará conferencias matutinas; es parte de la libertad, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que le da "mucho gusto" que la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz arranque el próximo martes con una conferencia mañanera similar a la que realiza el todos los días.

“Ahora ya me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, no le hace, no crean que los fifís se levantan temprano, pero está bien, es parte de la libertad", dijo el presidente en su mañanera de este viernes.

También dijo que desea que dure más tiempo que la que intentaron hacer cuando él era jefe de Gobierno, hace 20 años.

Ayer, jueves, Xóchitl Gálvez, al dar detalles de su agenda, confirmó que arrancará con sus conferencias mañaneras.

Sin embargo, dijo a El Sol de México que por el momento no podía dar detalles de lo que hará en ella.

La aspirante presidencial aprovechó para criticar que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está en plena campaña” desde su propia mañanera.

No obstante, dijo sobre sus conferencias mañaneras que le están presentando varias propuestas dentro de su equipo de campaña y ella tiene que tomar una decisión sobre cuál será la mejor.

Gálvez minimizó que pueda tener algún problema con la ley electoral al realizar este ejercicio en período de intercampaña.

“Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña”, concluyó.









