Tienes que estar preparado para llevar un buque, dice Ebrard

El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que tiene 42 años de trabajo por eso participa en la próxima encuesta para elegir al sucesor presidencial de la Cuarta Transformación, pues aseguró que se tiene que estar bien preparado para llevar un buque y pasar tempestades.

“Tienes que estar bien preparado para llevar un buque, llevar el timón del buque, y pasar tempestades o lo que haya, porque tú eres el que tiene la responsabilidad de conducir el camino.”

En su vista en Cabo San Lucas, Baja California Sur, para una asamblea informativa en la que definió sus anhelos y estrategias hacia el futuro, el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que debido a su trabajo que ha realizado durante 42 años esta seguro para competir, “Si no, no me presentaría ante ustedes..Es la más alta responsabilidad que puede uno tener”.

“Llevo 23 años, casi 24, que decidí apoyar a Andrés Manuel y acá sigo apoyándolo hasta el día de hoy. Nunca he volteado bandera, nunca he sido oportunista y nunca he faltado”.

Ante jóvenes, mencionó que cuando fue jefe de Gobierno creó el Programa Prepa Sí, hoy extendido por el país con las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Sobre los pasos pendientes para combatir la criminalidad, refirió que, en su reciente visita a Cuernavaca, Morelos, conoció la experiencia de la Academia Benning, que ha logrado abatir la prostitución, la drogadicción, el crimen y la desesperanza para reemplazarlas por la música y las artes, y aseguró que eso mismo se puede lograr en todo el país.

En cuanto a la defensa de las mujeres y los connacionales en el exterior, aseguró que no quitará el dedo del renglón para erradicar la desigualdad de género.

“La primera justicia es la que haces entre hombre y mujer. Las mujeres tienen que ser consideradas, respetadas y respaldadas”.

Marcelo Ebrard puso en alto su defensa contra el abuso a las mexicanas y mexicanos fuera de México./ Foto: @Marcelo Ebrard

Recordó que, en el primer discurso que dio en la ONU tras asumir como canciller, dijo que la política exterior de México es feminista.

“Si no hay igualdad en el mundo nunca va a haber paz. Y si ustedes no están de acuerdo en que a las mujeres se les dé el mismo trato, pues nosotros en México sí lo promovemos de esa manera”, declaró en esa ocasión.

