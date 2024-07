Supervisan AMLO y Claudia Sheinbaum avances del Plan de Justicia Seri en Sonora

Con un avance del 85 por ciento se continúa con la construcción del acueducto que dotará de agua potable a habitantes de las comunidades de Desemboque y Punta Chueca, del pueblo Seri – Comca’ac, en Sonora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador constató este sábado 06 de julio en la cuarta visita a territorio Seri, lo referente a esta y otras obras que se incluyen dentro del Plan de Justicia, el cual se puso en marcha en febrero de este año.

Durante su intervención, el gobernador Alfonso Durazo Montaño detalló que tras la adquisición de un rancho de dos mil 100 hectáreas en el Ejido El Coyote, en el que se ubicó un pozo nombrado Santa Rosa, se extraerá el recurso hídrico desde una profundidad de 150 metros.

Alfonso Durazo acompañó a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheimbaum en su visita a Punta Chueca / Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo





El proyecto está a cargo de la Secretaría de Marina y se prevé que este 15 de julio se concluya la infraestructura para hacer funcionar el pozo, a la par que se colocará de forma subterránea la tubería de una longitud de 78 kilómetros, que conectará a Desemboque con Punta Chueca, conducto que se prevé esté en funciones a más tardar el 25 de julio.

Así mismo se tendrá una planta potabilizadora con capacidad de 3.74 litros x segundo, y también se edifica un comedor escolar en Punta Chueca, un centro de usos múltiples y telebachilleratos para estudiantes de esa y comunidades aledañas.

“A fin de mes va a quedar el acueducto, para que tengan agua. Que no falte; que tengan agua disponible. Me plantearon que no querían agua salada, sí la dulce. Entonces me comprometí que iba a cumplir y ahora se resolvió”, pronunció López Obrador.

En el evento se informó del avance en el proyecto de llevar agua a las comunidades Comca’ac / Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo





Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que seguirá en su gobierno con la continuidad de los Planes de Justicia para las etnias en Sonora y en otros estados, para refrendar el compromiso de la Cuarta Transformación de resolver las demandas del pueblo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ante la petición que le hicieron los miembros de la Nación Comca’ac de construir mejores caminos que conecten a estas dos localidades con otras, como es la edificación con pavimento u otro material el tramo de 65 kilómetros de Desemboque a Punta Chueca; la rehabilitación de la Carretera 36 de Miguel Alemán a Puerto Libertad y una más en esta zona, Sheinbaum Pardo prometió que sean contempladas en el presupuesto federal del próximo año, en espera de regresar pronto a oficializar el arranque de esas obras.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo