Soy respetuoso en decisiones de EU: AMLO tras aparecer en spot de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador apareció en un spot que lanzó Donald Trump por su campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos, a lo que se dijo ser respetuoso por las decisiones que tome el gobierno estadounidense.

Asimismo destacó la buena relación que mantiene con el mandatario estadounidense, "es de amistad, de respeto".

➡️ Enrique Alfaro acusó al gobierno de AMLO por despreciar a la federación

"Ellos tienen campaña, yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadounidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación de amistad, de respeto".

pic.twitter.com/PuqeF1ctDs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2020

El mandatario recordó que en su visita a la Casa Blanca, Trump reconoció el dato de que hay 36 millones de mexicanos que residen en aquel país o son hijos de padres connacionales, "eso me dio mucho gusto".

Asimismo dijo que su homólogo también destacó la aportación de los mexicanos migrantes al desarrollo Estados Unidos.

➡️ Morenistas presentan petición de consulta contra expresidentes

" ... también me dio mucho gusto que él reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación, que los que se han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y gente que va a buscarse la vida honradamente. Entonces escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción".

Por tanto, subrayó que ante esos casos, se mostrará respetuoso, "porque lo que pedimos es eso, que nos respeten, que nos respeten a los mexicanos".